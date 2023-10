Norges Friidrettsforbund har nå tatt ut de utøverne som skal være på det norske landslaget i EM- og OL-året 2024. Det er tatt ut et lag for EM og et for OL.

Alle de tre brødrene Ingebrigtsen har blitt tatt ut på et landslag, Jakob på OL-laget og Henrik og Filip på EM-laget.

Henrik Ingebrigtsen skal nå satse for fullt, og trer ut av den koordinator-rollen han har hatt for brødrene.

Sportssjef Erlend Slokvik sier til NRK at de tre i prinsippet bare skal være utøvere, og så skal de se på hvilket apparat som må bygges rundt dem.

På de lengste løpsdistansene fra 400 meter og lenger ser landslaget slik ut:

OL-landslaget har blant andre disse utøverne, (trener i parantes):

Amalie Hammild Iuel, IK Tjalve (Leif Olav Alnes)

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL (Mari Ann Bentdal)

Jakob Asserson Ingebrigtsen, Sandnes IL (selv)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Knut Jæger Hansen)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes)

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg (Asle Tjelta)

EM-landslaget har blant andre disse utøverne: