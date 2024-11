Lørdag kl 10:00 starter et av Norges og verdens mest spesielle ultraløp, på den unike innendørsbanen under Bislett's tribuner. Runden på Bislett er 546,5 meter, som løpes så mange ganger man orker i 24 timer, noe som for de beste betyr bortimot 500 runder!

Like mange ganger som de løper runder, kommer de forbi servicesonen med mat/drikke (Norges lengste julebord), og like mange ganger passerer de speakerne og DJ's Tone Yvonne Killengreen og Jon Asphjell som sørger for god stemning hele døgnet.

Forhåndsomtale: Melvin Tix, Frank Løke, Emil Gukild og 160 andre er klar for Bislett 24-timers

Historikk: Bislett 12- & 24-timers 2007 - Et tilbakeblikk

Kondisreportasje fra 2023-løpet

Kondisreportasje fra 2022-løpet

Følg Bislett 24-timers live

Nedenfor er det linker til alt om Bislett 24-timers 2024, ikke minst til hvordan du kan følge løpet via live resultatservice, via 24-timers TV-sending og 24-timers podkast. Du finner også linker til å sende hilsninger til løperne og mye mer.

Hilsninger til løperne

Send hilsen til løperne via e-post til speakerne: runstreaknorge@gmail.com (fra lørdag kl 10:00)

Vent til løpet er i gang. Hilsninger som sendes på forhånd vil ikke bli lest. Ved stor pågang kan det ta lang tid før melding leses opp, og vi kan ikke garantere at alle meldinger blir lest opp. Hilsninger via andre kanaler kan du ikke forvente blir fanget opp.



Webkamera

Arrangøren setter opp webkamera som sender hele døgnet, dette er i tillegg til TV-sendingen fra Direktesport.



Media

Emil Gukild:

Deltakerne i NRKs podkast SKIKLUBBEN snakker ikke bare om langrenn. En av dem, Emil Gukild, har også meldt seg på Bislett 24-timers, noe som vil bli omtalt i podkasten før, under og etter løpet. Sammen med seg i podkasten har han Anders Aukland og Silje Nordnes.

NRK kommer også med reportere som vil lage omtale fra løpet.



Göran Winblad:

YouTube-kjendis Göran Winblad lagde en flott video fra Bislett 24-timers i 2022. I år kommer han tilbake for å følge en av deltakerne (Maaike Weerdesteijn).

Görans YouTube-kanal

Hans forrige Bislett24-video (2022) har utrolige 4 millioner visninger!