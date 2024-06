(Alle foto: Karoline Bogen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

(NB! Eget bildegalleri fra løpet kommer i løpet av torsdagen!)

Sondre Bonkerud og alle andre måtte fylle ofte på med vann på 10000 meteren sin.

Det siste løp i Hamarkarusellen før ferien fikk helt klart bedre ferievær enn løpevær. Likevel var det hele 70 som ikke lot seg skremme fra å stille opp til start kl 18 i målte 27 grader og bare en liten bris. Det var nok mange som hadde lagt skjemaet uten tanke på den ekstra belastningen temperaturen medfører. Fra å ligge an til tidenes største målt med klar margin, endte løpet på 55 registerte i resultatlista som likevel holdt til rekord med en løper mer enn i det første løpet fra Norsk Tipping i vår.

Baneløpet på Børstad ble en suksess da det ble innført i karusellen i fjor en uke tidligere på sesongen. Også da baneløpet ble introdusert i karusellen orgainsert av Innlande Bedriftsiidrettskrets var det sommerlig i Innlandets hovedstad med drøyt 20 grader men lettskyet til etter hver sol. Da kom 45 av de 46 startende seg til mål. I årets rekordhete og store utgave ble det hele 15 DNF i resultatlista, noe som tilsvarer over 20 %!

Marit Aamdal (til venstre) og Bente Lagøigjeten løp begge HHT Ultra på lørdag og tok den viktige jobben som blide og flittige sevitører på Børstad.

Med stor deltakelse blir det også raskt stor spredning i feltet med løpere som bruker fra under 35 minutter til over timen. Det betyr at de raskeste løper i bane de fleste rundene, noe som jo utgjør nær 8 m eter pr. runde og 200 meter for 25 runder. Bortstte fra de som debuterte og gjennomførte ble det nok ikke satt så mange perser på Børstad, men det er verdt å være klar over hvis en ute etter å knipe sekunder…

Ikke så bredt - men desto lengre - startfelt bestående av 70 relativt uerfarne baneløpere legger optimistisk av gårde.

Levende kokt vinner

Sindre Rønning som var den som måtte løpe aller lengst i bane 2, er mer vant med lengre distanser og gjerne i terenget og følte seg som andre seg levende kokt på tartanen. På Strava oppsummerte han opplevelsen slik etter å ha vunnet løpet på 34:36: