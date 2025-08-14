Team KCK Seyffarth bestod av tre ryttere fra Kirkenes Cycle Klubb: Håkon Rolland (opprinnelig fra Bergen, nå bosatt i Kirkenes), Erik Bang (fra Bjørnevatn utenfor Kirkenes) og Tom-Viggo Vårdal (fra Kirkenes, nå bosatt i Rygge).

– I 2024 satte vi tre oss ned for prosjektet «Offroad Finnmark 700 km». Vi skulle være et rent klubblag på tre personer som skulle starte sammen og fullføre sammen som et lag. Det hadde ikke skjedd før i Offroad Finnmark sin historie, og vi fant ut at vi skulle bevise at det er mulig, forteller Tom-Viggo Vårdal.

Vårdal startet uka allerede lørdag, da han syklet den 150 kilometer lange løypa sammen med sin kjæreste på 12 timer og 45 minutter. Mandag klokken 18.00 startet imidlertid den virkelige kraftprøven: 700 kilometer på sykkel gjennom Finnmarks villmark.

– Vi i Team KCK Seyffarth kjørte hele veien som et lag. Stemningen var særdeles god hele veien inn til mål natt til fredag 1. august klokken 02:49, forteller Vårdal.

Resultatet lot ikke vente på seg: seier i herreklassen med solid margin og en sterk fjerdeplass totalt blant alle i 700 km-klassen. Vårdal kaller prestasjonen historisk for et rent klubblag i herreklassen – og kan selv skilte med 15 fullførte Offroad Finnmark (syv ganger 700 km, fem ganger 300 km og tre ganger 150 km).

Erik Bang har nå fullført 700 km tre ganger, 300 km to ganger og 150 km to ganger. I fjor ble han historisk som den eneste, så langt Kondis kjenner til, som har fullført «The Trippel» pluss barnerittet i samme uke: 150 km (lørdag), 700 km (mandag), 300 km (torsdag) og 20 km barneritt (lørdag).

Håkon Rolland fullførte i år 700 km for første gang, etter tidligere å ha syklet både 300 km og 150 km én gang hver.

Resultatlister

Team KCK Seyffarth ved premieutdeling: Erik Bang (fra venstre), Tom-Viggo Vårdal og Håkon Rolland.

Les også:

21-åring skrev historie i Offroad Finnmark 700

Offroad Finnmark er i gang med deltakere fra 10 nasjoner

Kan bli den yngste noensinne til å fullføre det 700 kilometer lange ekstremrittet

Drømmeforhold for deltakerne i Offroad Finnmark - men snø i høyden

Kvinnene står høyt i kurs i Offroad Finnmark