Nøklevann Rundt - løpstilbudet



Bøler IF Friidrett arrangerer den 12. oktober Nøklevann Rundt i Oslo - slik de gjør hvert år til glede for deltakere av alle aldre og på alle nivåer. I år inkluderer Nøklevann Rundt barneløp over to distanser, paraløp og selvfølgelig de klassiske 5 km og 10 km. Sistnevnte er det løpet som går rundt Nøklevann, og som du selvfølgelig kan løpe i ditt eget tempo. Her er det plass til alle.



Det går mot rekorddeltakelse. Over 1000 er allerede påmeldt! Hvis du ikke har meldt deg på Østmarkas flotte skogsløp ennå, gjør det nå, slik at du får med deg denne fine og spesielle høstopplevelsen i Østmarka.





Påmelding



Meld deg på Nøklevann Rundt her - klikk





Tidsskjema for Nøklevann Rundt 2024



Lørdag 12. oktober på Haraløkka idrettsanlegg



11:00-13:45 Startnummerutdeling ute i teltet foran klubbhuset.

12:00 Start Barneløp, ca. 500 m, fellesstart, for 0-5 år

12:10 Start Barneløp, ca. 900 m, fellesstart, for 6-11 år

12:45 Start 5 km, pulje 1

12:47 Start 5 km, pulje 2 (forbehold om antall deltagere)

13:25 Start paraløpet, ca 500 m

13:35 Premieutdeling 3 beste på 5 km

13:40 Premieutdeling klassevinnere på 5 km

14:00 Start 10 km, pulje 1

14:02 Start 10 km, pulje 2

14:04 Start 10 km, pulje 3

14:06 Start 10 km, pulje 4

14:08 Start 10 km, pulje 5

14:10 Start 10 km, pulje 6

15:30 Premieutdeling 3 beste på 10 km

15:35 Premieutdeling klassevinnere på 10 km

15:40 Premieutdeling 3 beste i bakkesprinten ved Rustadsaga



Endringer i tidsskjema for premieutdeling kan forekomme, i så fall annonseres det av speaker.



Her finner du det meste om tidligere utgaver av Nøklevann Rundt på vår samleside for løpet:

Samleside for Nøklevann Rundt - klikk her





Mer informasjon om Nøklevann Rundt, på Bøler IF Friidretts hjemmeside

https://bif-friidrett.no/index.php/arrangementer/noklevann-rundt



https://www.bif-friidrett.no/index.php/arrangementer/noklevann-rundt/pamelding-2024