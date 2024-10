Det var mange ulike øvelser da årets NM i hundekjøring ble arrangert på Frotveit skistadion i Bergen, helgen 5. – 6. oktober. Alle øvelsene involverte en eller flere hunder, i kombinasjon med både sykkel, sparkesykkel og 4- og 8-spann med vogn. Dessuten var det en øvelse for løping med hund, kalt snøreløping, der løperen og hunden er festet sammen med et snøre. Distansen var her 4 kilometer på de lett kuperte grusveien på skistadionet.

Løypen var oppgitt til å være 4 kilometer, og med de vinnertidene vi fikk så var kilometertiden 2:45 for vinneren av herreklassen, og 3:02 for kvinnene. Det gikk unna altså, men nivået varierte en god del mellom de beste og dem som kom litt lenger ned på resultatlisten.

Det var langt flere kvinner enn menn som deltok i snøreløpingen. Beste kvinne ble Kristina Marcelius Hjulstad, foran Tessa Philippaerts, begge fra Trysil Hundekjørerklubb. Det skilte bare 8 sekunder mellom disse. Blanka Csizmadia fra Brøttum tok tredjeplassen.

Blant mennene var Baste Hannisdal Olafsen og Mikal Lillestu på et nivå et stykke over sine konkurrenter. Disse to kommer fra Hamar Trekkhundklubb og Trysil Hundekjørerklubb. Eivind Netland fra Oslomarka Trekkhundklubb tok tredjeplassen.

Menn

Det gikk fort unna med Baste Hannisdal Olafsen og hunden hans. De vant på 00:11:02, som gir en kilometertid på 02:46 på de kuperte grusveiene på Frotveit skistadion. De representerer Hamar Trekkhundklubb.

Resultater for Snøreløping 4,1 km Senior menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 217 Baste Hannisdal Olafsen Hamar Trekkhundklubb 11:02 2 216 Mikal Lillestu Trysil Hundekjørerklubb 11:15 3 215 Eivind Netland Oslomarka Trekkhundklubb 13:20 4 212 Håkon Nielsen Drammen Trekkhundklubb 14:27 5 214 Hans Inge Stenhaug Jarlsberg Trekkhundklubb 14:31 6 213 Aleksander Ek Bergen Trekkhundklubb 14:42 7 211 Leif-Morten Iversen Bergen Trekkhundklubb 15:08 8 209 Eivind Holmedal Bergen Trekkhundklubb 19:02



Mikal Lillestu med hund halser inn til en andreplass. De representerer Trysil Hundekjørerklubb.



Eivind Netland, Oslomarka Trekkhundklubb. 3. plass.

Snøreløping er en idrett for alle

Kristina Marcelius Hjulstad ble beste kvinne i snøreløping. Hun forklarer sporten for Kondis slik:

– Det handler om å løpe med hund, og hunden har på seg en trekksele, og så løper man med et løpebelte. Og det går veldig fort. Det går i overfart og du blir dradd med, sier Kristina Marcelius Hjulstad.

– La oss si at jeg løper en 3 kilometer med en kilometertid på 3:38 uten hund, så vil jeg med hund løpe under 3 minutter per kilometeren. I den løypen her som var 4,2 kilometer, så var snittfarten 2:55 per kilometer. Og det er veldig fort!

– Mange av de gode snøreløperne i Europa er friidrettsutøvere som driver med alt fra 800 til 3000 meter. Tessa Philippaerts som kom på andreplass i dag har drevet med friidrett hele livet i Belgia, forteller Kristina.

– Så veldig mange driver med friidrett, og så har de en hund i tillegg da.

– Jeg trener for meg selv. Jeg er med i BUL friidrett i Oslo. Jeg har drevet mest med halvmaraton egentlig, men etter at jeg har begynt med løping med hund så har jeg blitt mer en 3000 og 1000-meterløper. Så fant jeg ut at hvis jeg og hunden skal bli bedre sammen så må jeg bli raskere på høyere frekvens i beina. Så jeg trener 5 – 6 dager i uken uten hund, og så trener jeg helst hunden på sykkel egentlig, forklarer Kristina Marcelius Hjulstad.

– Jeg sykler intervaller, for ved snøreløping blir man dradd med, og det er en belastning for kroppen. Du får vondt i musklene fordi du blir så stiv, du blir jo dradd av gårde. Så vi løper mye mer uten hund enn med hund. Så for å bli god så må man være god å løpe selv, og ha en god hund, men også det samarbeidet mellom hund og løper er veldig viktig, at de stoler på hverandre.

Kristina Marcelius Hjulstad forteller at hun konkurrerer med sin egen hund, og der er samarbeidet veldig godt_

– Ja, det er min hund. Den sover i sengen! Vi har veldig god kjemi, smiler hun.

– Hunderasene som man oftest bruker er jo Forster. Dette her er en Scandinavian Hound, som er en blandingshund. Han er litt Forster, litt Husky, litt Pointer og litt Grayhound faktisk. Men i Norge er det ikke egne klasser for ulike hunderaser. Men vi seeder slik at de beste ofte starter bakerst.

– Det var da noen ganske små hunder med her?

Ja, det er jo det som er så gøy da, snøreløping er jo for alle. Hvis du har en hund så kan du være med. Men da får du kanskje ikke like mye hjelp da.

– Så dette er et alternativ for mosjonister mener du?

– Ja, absolutt! Vi så i fjor da vi hadde NM i snøreløping i Elverum så hadde vi 42 deltagere i kvinneklassen, og det er det største deltagerantallet som vi har hatt. Og så finnes det jo mange lavterskelløp. Et NM er kanskje litt stort og skummelt.

Kvinner



Kristina Marcelius Hjulstad blir dradd inn til en seier i snøreløpingen.



Tessa Philippaerts fra Trysil Hundekjørerklubb inn til en andreplass.



Blanka Csizmadia, Brøttum, 3. plass.

Resultater for Snøreløping 4,1 km Senior kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 208 Kristina Marcelius Hjulstad Trysil Hundekjørerklubb 12:09 2 207 Tessa Philippaerts Trysil Hundekjørerklubb 12:17 3 206 Blanka Csizmadia Brøttum 13:06 4 203 Stine Lyse Klevengen Hadeland Trekkhundklubb 13:22 5 205 Eugenie Gulowsen Nittedal Hundekjørerklubb 13:22 6 184 Silje Bretteville Asker Trekkhundklubb 13:36 7 193 Aslaug Håvardsrud Nittedal Hundekjørerklubb 14:08 8 182 Sofie Nærland Thorrud Asker Trekkhundklubb 14:25 9 201 Ella Aasheim Kjøsnes Trysil Hundekjørerklubb 14:35 10 189 Ida Trulsrud Jæren Trekkhundklubb 15:11 11 183 Ronja Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 15:30 12 204 Andrine Reksen SOLE Hamar Trekkhundklubb 15:43 13 200 Vårinn Trustrup Asker Trekkhundklubb 15:46 14 199 Maja Krstic SBK Stockholmsavdelning - Draghundsport 16:04 15 198 Hilde Berglund Hamar Trekkhundklubb 16:11 16 188 Leah Michelle Ulvang Jæren Trekkhundklubb 16:12 17 178 Helene Midtlien Langlie Asker Trekkhundklubb 16:15 18 180 Sara Lyse Klevenge Hadeland Trekkhundklubb 16:26 19 190 Karin Hilstad Bergen Trekkhundklubb 16:29 20 197 Ida Kristin Totsås Hamar Trekkhundklubb 16:42 21 195 Ann Elise Bjørkelund Asker Trekkhundklubb 16:53 22 194 Christina Borgen Skorge Hamar Trekkhundklubb 17:08 23 196 Siri Fatnes Oslomarka Trekkhundklubb 17:15 24 187 Martine Rathe Bergen Trekkhundklubb 17:31 25 192 Silje Katarina Holmsen Drammen Trekkhundklubb 18:20 26 181 Nina Karlsen Jæren Trekkhundklubb 18:54 27 186 Malin Sandvik Bergen Trekkhundklubb 20:08 28 185 Anja Tolo Bergen Trekkhundklubb 20:16 29 179 Camilla Breivik Jæren Trekkhundklubb 22:28 30 191 Jenny Mannerud Oslomarka Trekkhundklubb 23:22



Å løpe med tungen ut av kjeften er nok normaltilstanden for hunder.



Liten hund - stor begeistring. Jenny Mannerud fra Oslomarka Trekkhundklubb.

En duell opp den lille bakken: Vårinn Trustrup, Asker Trekkhundklubb og Ella Aasheim Kjøsnes, Trysil Hundekjørerklubb.



Det er mye trekkraft nedover bakken. Silje Bretteville, Asker Trekkhundklubb, holder likevel en fint steg.



Oda Foss Almqvist fra Hadeland Trekkhundklubb har gjennomført 5,4 km sparkesykkel med hund.



Juniorløperen Julian Vinkler-Hansen fra Bergen Trekkhundklubb blir tatt igjen av Baste Hannisdal Olafsen og hund, som klarer å komme seg forbi på innsiden av svingen.

Frotveit skianlegg var for anledningen gjort om til NM-arena for hundekjøring.