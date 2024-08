I overkant av 300 triatleter deltok fordelt på distansene Extreme, Half Extreme, Olympic og Kids (2-12år). 65 av disse kjempet om Norgesmestertittel og kongepokal.

På fredag var langdistansedagen med Extreme og Half Extreme. Fulldistansen består av 4 km svøm, 182 km sykkel og 42 km løp.

Svømmetraseen var to runder i Svolvær Havn, før sykkeldelen gikk rundt Gimsøya og til Fiskebøl, rundt Laukvika, før retur til Svolvær. På løpedelen gikk løypa i en runde i utkanten av Svolvær og rundt Lille Kongsvann før fjellet Tjeldbergtind ble forsert og ga en fantastisk 360-graders utsikt over fjord og fjell. Deretter ventet målgangen under tørrfiskehjellen midt på Svolvær Torg. Halvdistansen er 2000 m svøm, 100 km sykkel rundt Fiskebøl og Laukvik før 2 løperunder hvor siste inkluderte Tjeldbergtind.

Været var av den mer ekstreme sorten på fredag under Extreme og Half Extreme med vind og regn, mens under Norgesmesterskapet var det snillere og mer optimale forhold, sier løpsleder Kristian Nashoug, som er meget fornøyd med årets arrangement. Nashoug melder om høyt sportslig nivå, ekstremt god stemning og masse fornøyde utøvere etter målgang.

På ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme ble vinneren i dameklassen Aniek Lith (Tromsø Klatreklubb) på tiden 13:56:51 og Andreas Wathne (Trondheim Triatlonklubb) i herreklassen på tiden 10:43:02, som også er ny løyperekord på Extreme.

Beste kvinne på Half Extreme ble Ingvild Vesterhus (Oslo Idrettslag Triatlon) på tiden 6:49:13. Herreklassen ble vunnet av Eirik Skjeseth (Lofoten Triathlonklubb) på tiden 5:17:10, som også er ny løyperekord på Half Extreme.

Nesten 100 barn deltok i Lofoten Triathlon Kids (3-12 år) hvor «svømmetappen» var å løpe gjennom en dusj fra brannbilen før de syklet en kort runde og til slutt løp rundt torget for å motta sine medaljer fra ordføreren i Vågan etter målgang.

Norgesmesterskap i Normaldistanse

På lørdag ble det gjennomført Norgesmesterskap i Normaldistanse under Lofoten Triathlon Olympic+, hvor triatletene hoppet i havet i Svolvær Havn klare for 1500m svøm, 45 km sykkel og 12 km løp. Været var snillere på lørdag og bød utøverne på mindre vind og sol. Vinnerne av The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ og dermed også Norgesmestere ble hjemmefavoritten Kristina Starheim (Lofoten Triathlonklubb) i dameklassen på tiden 2:51:14 og Sebastian Wernersen i herreklassen på tiden 2:11:57, som også er løyperekord på Olympic+.

Sebastian Wernersen ble norgesmester på triatlon. (Foto: Kai-Otto Melau)

NM-vinner Sebastian Wernersen fra Tønsberg Triathlonklubb forteller til Lofotposten at det var en unik opplevelse å delta i Lofoten Triatlon:

– Det er nok en av de kuleste triatlonkonkurransene jeg har vært med på. Helt unikt med fjellene og løpingen over Tjeldbergtinden. Veldig kult, men løpinga var veldig utfordrende, spesielt etter seks kilometer da vi skulle opp fjellet.



Kristina Starheim fra Lofoten Triathlonklubb ble beste kvinne, og dermed norgesmester. (Foto: Kai-Otto Melau)

– Det er alltid gøy når det er konkurranser på hjemmebane. Min hjemmefordel i dag var at jeg er kjent i fjellet, og det reddet seieren i dag. Feltet var sterkt, så det var morsomt med god konkurranse, forteller vinner av kvinneklassen Kristina Starheim fra Lofoten Triathlonklubb til Lofotposten.

I snart to år har Kristina levd drømmen, der hun kan holde på med triatlon på fulltid.

Klassevise resultater Norwegian Championship

Menn

Senior menn 20-39 Rank Name Bib Club Time 1. Sebastian WERNERSEN 36 Tønsberg Triathlonklubb 2:11:57 2. Eirik GRANDE 19 Oslo Idrettslag Triatlon 2:15:11 3. Petter ELLINGSBØ 33 Oslo Idrettslag Triatlon 2:18:26 4. Espen HERSTAD 22 Bærumsvømmerne 2:23:52 5. Eskil HØIEN 20 Trondheim Triatlonklubb 2:25:53 6. Ole-Bernard FUSKEVAG 31 Tromsø Triathlonklubb 2:29:52 7. Noah AARØY 30 Haugesund Triathlonklubb 2:30:59 8. Maximilian VON SELCHOW BIE 28 Senja Cykleklubb 2:32:40 9. Sigurd NØRSTEBØEN 37 Oslo Idrettslag Triatlon 2:35:19 10. Birk EYDE 16 Oslo Idrettslag Triatlon 2:36:31 11. Carl August JENSEHAUGEN 17 Oslo Idrettslag Triatlon 2:38:39 12. Felix ALMLÖF 23 Oslo Idrettslag Triatlon 2:39:48 13. Daniel JENSSEN 18 Nordstrand IF 2:44:52 14. Morten Dypvik RØDSJØ 73 Bodø Cykleklubb-Triatlon/FOAK 2:50:00 15. Espen DALAKER 21 Rennesøy Sykkelklubb 2:52:25 16. Magnus PEDERSEN 27 Oslo Idrettslag Triatlon 2:58:08 17. Henrik Lauve FØRLAND 25 Grimstad Triathlon 3:01:49 18. Øystein HAUGLAND 32 Bergen Svømme Club 3:28:10 19. Vegar PETTERSEN 38 Tromsø Triathlonklubb 4:07:58 DNF Vegard HORGEN 39 Oslo Idrettslag Triatlon DNF DNS Henrik HODNE ELIASSEN 24 TIF Viking DNS Menn 40-44 1. Dan-Sigurd LUDVIGSEN 40 Tromsø Triathlonklubb 2:45:17 DNS Kenneth HANSEN 41 Tromsø Triathlonklubb DNS Menn 45-49 1. Richard FYHN 45 Åsane Cykle Klubb 2:51:36 2. Cato NYGÅRD 42 Trondheim Triatlonklubb 2:54:46 3. Sten ASKVIK 46 Tromsø Triathlonklubb 2:56:40 4. Ole Johan WIIK 44 Lofoten Triathlonklubb 4:16:09 DNS Christian WASSERFALL 43 Senja Cykleklubb DNS Menn 50-54 2:54:51 1. Andreas LINDSETH-HAUGVIK 47 Trondheim Triatlonklubb 2:55:13 2. Jan Hugo SVENDSEN 66 Lofoten Triathlonklubb 2:59:21 3. Tor Kristian R INNBJØR 53 Tromsø Triathlonklubb 2:59:57 4. Hans Thomas BROX 69 Tromsø Triathlonklubb 3:01:07 5. Sigurd HADLER-OLSEN 51 Tromsø Triathlonklubb 3:02:35 6. Ronnie Maas PEDERSEN 35 Lofoten Triathlonklubb 3:28:35 7. Tommy HÅGENSEN 52 Tromsø Triathlonklubb 3:41:39 8. Christian MIETZNER 48 Lofoten Triathlonklubb 4:21:32 9. Peter Shaw WILHELMSSON 49 Lofoten Triathlonklubb 4:57:48 10. Ragnar PALSSON 50 Lofoten Triathlonklubb Menn 55-59 1. Erling FALCH 71 Lofoten Triathlonklubb 3:25:48 2. Rolf M. BAKKEN 56 Glåmdal Sykleklubb 3:28:26 3. Håvar EMAUS 55 Tromsø Triathlonklubb 3:29:29 4. Knut Helge ANDREASSEN 67 Tromsø Triathlonklubb 3:34:14 5. Geir-Arne KARLSEN 54 Bryne Triatlonklubb 4:46:32 Menn 60-64 1. Eigil HOLST 57 Oslofjord Triatlon 3:16:42 2. Per Morten OLSEN 68 Skogn Idrettslag - Landevei 3:21:32 3. Ove-H LORENTZEN 58 Lofoten Triathlonklubb 3:30:21 4. Johan-Thomas HEGDAHL 74 Lofoten Triatlonklubb 3:43:38 5. Viktor STRAND 60 Tromsø Triathlonklubb 3:47:14 Menn 65-69 1. Egil Stavik TAUTRA 62 Trollveggen Triathlon Klubb 3:41:26 2. Arne SKAGSETH 61 Tromsø Triathlonklubb 3:47:10 3. Sverre Johan Jul SAMDAL 63 Oslofjord Triatlon 4:07:10



Kvinner

Senior kvinner 20-39 1. Kristina STARHEIM 6 Lofoten Triathlonklubb 2:51:14 2. Kathinka Marie Hovig HARTVEDT 5 Oslo Idrettslag Triatlon 2:54:43 3. Ulrikke GAARE-OLSTAD 64 Oslo Idrettslag Triatlon 3:10:58 4. Frida GRAVBRÅTEN 2 Oslo Idrettslag Triatlon 3:11:17 5. Karoline BROX 1 Tromsø Triathlonklubb 3:20:09 6. India SWIFT 4 Oslo Idrettslag Triatlon 3:22:37 7. Frida THORSÅS 3 Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon 3:28:22 DNS Aurora STAVØY 900 Sortland svømme og livredningsklubb DNS Kvinner 40-44 1. Ingrid ELIASSEN 7 Tromsø Triathlonklubb 3:29:23 Kvinner 45-49 1. Marianne HILDAL 8 Bodø Cykleklubb Triatlon 3:26:00 2. Mirjam LAURITZEN 9 Tromsø Triathlonklubb 3:49:37 3. Ingrid NERGÅRD 72 Lofoten triatlonklubb 3:52:12 Kvinner 50-54 1. Margrethe MEO 65 Oslo Idrettslag Triatlon 3:30:49 2. Kathrine FJELDSTAD 11 Tromsø Triathlonklubb 3:34:05 3. Pauline CAVANAGH 10 Tromsø Triathlonklubb 3:52:35 4. Nina Abelsen LORENTZEN 13 Lofoten Triathlonklubb 4:31:18 Kvinner 55-59 1. Torill STAVØY 14 Lofoten Triathlonklubb 3:34:38 Kvinner 60-64 DNS Kirste SANDNESS 15 Bodø Cykleklubb Triatlon DNS



I Lofoten Triathlon Olympic+, hoppet triatletene i havet ved Svolvær Havn, klare for 1500m svøm, 45 km sykkel og 12 km løp. (Foto: Kai-Otto Melau)

Resultater Extreme

Resultater Extreme Female 1. Aniek LITH NED Tromsø Klatreklubb 13:56:51 Male 1. Andreas WATHNE NOR Trondheim Triatlonklubb 10:43:02 2. Erik ROKKERUD NOR Saint tempo 11:50:44 3. Simen SVARTÅS NOR 12:08:39 4. Sebastian ZIMMERMANN GER GOCA 13:01:38 5. Raph STRÖKER BEL 13:03:02 6. Niklas SKOGLY NOR NTNUI 13:40:45 7. André ERIKSEN NOR Lofoten Triathlonklubb 13:47:32 8. Pasi LAAKSONEN FIN OC Puisto 13:51:01 9. Felix LOETZBEYER GER PSV Offenburg 14:08:42 10. Stan BROUWERS NED 14:43:09 11. Charles SÉGARD FRA Issy Triathlon 14:46:30 12. Daniel PAREKH-HILL GBR Clapham Chasers 15:16:34 13. Adrian HILL AUS 15:19:54 14. Stephane COUDERC FRA ENTENTE SPORTIVE RENAULT 15:47:29 15. John FRENCH GBR 16:03:39 DNF Anthony THOMAS FRA Ploemeur Triathlon DNF DNS Anders VOLQUARDSEN GER SV Ludwigsburg 08 DNS DNS Jan-Hendrik KUESSNER GER DNS DNS Jard BRINGEDAL NOR Koll il DNS DNS Johan PORT FRA Lofoten Løpeklubb DNS DNS Jonas OLSVIK NOR DNS DNS Mark BECH DEN FHS69NORD DNS DNS Samuli HILTUNEN FIN Dynafit FIN / Skigarage DNS DNS Stephan SCHÜLER NOR Namsenfjord DNS

Det er ikke flate løyper i Lofoten. (Foto: Kai-Otto Melau)

Resultat Half Extreme