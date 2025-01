Arbeidsgiverne er rause og dekker hele eller mesteparten av startkontingenten for de ansatte slik at det ikke skal være noen økonomiske hindringer fra å stille til start i Holmenkollmarsjen. I tillegg har de gjerne et sosialt arrangement i etterkant som de ansatte kan være med på. Her blir det både bespisning og påfyll av væske.

Leif Brenna i DNB forteller at de pleier å ha en egen samling i etterkant av rennet, men at de gjorde endring i fjor da arrangøren kom med et godt tilbud.

– I fjor arrangerte Skiforeningen bespisning i Skimuseet rett etter rennet. Da møttes vi der, mens vi andre ganger har dratt til et sted i byen litt seinere, sier han.

Eget telt

De ansatte i HELP pleier å leie lavvo oppe på Tryvann hvor de serverer burgere til ansatte etter løpet. Her er det god stemning og premieutdeling.

– Det er lav terskel for å delta i Holmenkollmarsjen, men vi hedrer også de beste løperne. Gjevest er naturligvis «gulldressen», sier Janne Marie som tipper de blir rundt 50-60 som stiller til start i Holmenkollmarsjen for HELP i år.

Det er også antallet DNB og Veidekket pleier å klare å samle av ansatte på startstreken.

– Det første året var vi 100 påmeldte. Det var absolutt toppåret når det gjelder antall deltakere, sier planleggingsleder Vilde J. Joranger i Veidekke. – Men i fjor var vi 50, og vi regner med vi blir samme antall i år også, sier hun.

– Vi forhåndspåmelder alltid 40 plasser. Om vi får behov for flere, melder vi på flere, sier Vilde.

Aktiviteter før start

Flere av dem har fellestreninger i forkant enten på treningssenter eller at de legger inn skiturer i marka.

I DNB pleier de å ha felles langrennssamling på Pellestova ved Hafjell.

– Dette er populært, og vi samler vanligvis rundt 60 ansatte. Vi har også interne skikurs som er svært populære blant de ansatte, sier Ulf.

I HELP inviterte de et år til felles søndagstur fra Mylla til Sognsvann.

– Vi tok toget til Grua og gikk hjem igjen. Da møtte det opp en god gjeng, blant annet en kollega som ikke hadde gått på ski på 15 år, sier en entusiastisk Janne Marie og legger til at det ble en lang skitur, men de kom fram til Sognsvann alle sammen.

– Hun ble ikke skremt, men stilte til start på Holmenkollmarsjen en måned seinere, sier Janne Marie.