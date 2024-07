På kort tid blei det lansert en alternativ løype mellom Grodås og Idrettsparken som for maratonløperne utgjorde 8 runder, tilsvarende mindre for de andre distansene som var miniton, 10 km og halvmaraton. Arrangøren, Hornindal IL rakk ikke å kontrollmåle løypene.

Sjelden har værforholdene vært så gode som i årets maraton i Hornindal. Lettskyet vær, 15 varmegrader og ikke noe vind var rammen rundt løpet. Temperaturer mellom 24 og 30 grader slapp løperne denne gangen.

Hilmar Kråkenes, Velledalen IL vant maratondistansen på tiden 2.53.56. Beste kvinne på maraton blei Veronika Tizlavicz fra Ungarn med tiden 4.08.09. 16 løpere fullførte maraton.

Halvmaraton blei vunnet av Yannick Schönfeldt fra Tyskland på tiden 1.21.01 og Silje Kulen, Ulsteinvik i kvinneklassen på tiden 1.34.07. 60 deltakere kom i mål på halvmaraton.

På 10 km blei vinnerne Bjørn Inge Verås fra Naturskolen i Kongsberg på tiden 36.27 og Hilde Aders, Kvæfjord IL med 38.38. 45 løpere fullførte 10 km. Minimaraton blei vunnet av Tora Haaland, Stadtlandet IL på tiden 19.06, og hun blei totalvinner av distansen.

Det blei noen diskvalifikasjoner denne gangen i de nye løypene som var merket med piler i asfalten og plakater på strategiske steder. Særlig de som startet tidlig sleit med å finne riktig veivalg, og hadde ingen å følge eller løpe sammen med.

Arrangementet er i ferd med å lage ny hjemmeside, men kom ikke heilt i mål til årets maraton. Den er under utvikling, men kan besøkes her. Det er meningen å føre over alle gamle resultater og statistikker, som Inge Asbjørn Haugen har ført, til den nye siden. Det er ikke mange løpsarrangement som kan vise til alle resultat og oppdaterte statistikker hvert år siden 1992. Også siden med resultat og statistikker for 100-maraton klubben vil snart bli oppdatert og tilgjengelig igjen.

RESULTATER

Foto: Helge Fuglseth

Først ute var maratonløperne som startet på samme sted som tidligere

De beste på maraton. Fra høyre vinneren Hilmar Kråkenes (7), Matias Navelsaker på tredje plass og Odin Aam (15) på andreplass

Maraton er også sosialt samvær og sann glede. Gode eksempler er Svein-Rune Johannessen og Liv Berit Jegteberg Lystad

Starten på halvmaraton er ved Hornindal kirke

De to beste mennene på halvmaraton, Yannick Schönfeldt (107) og Lars Folven (124)

Tredje beste mann på halvmaraton blei Rune Vedvik

Silje Kulen blir beste kvinne på halvmaraton

Rannei Sæther i klasse K55-59 år blei nest beste kvinne på halvmaraton med tiden 1.34.39

Malin Berge (118) blei tredje beste kvinne på halvmaraton. Startnummer 105 er Charlie Tyler fra Storbitania

På 10 km seiret Bjørn Inge Verås (229). Per Ove Walaker (217) blei nummer to og Iben Armann Jeppesen (214) blir nummer 9

Hilde Aders blir beste kvinne på 10 km

Nest beste jente på 10 km blir Emilie Flo Stavik (218)

Anna Liv Leikanger Aasen blir tredje beste kvinne på 10 km