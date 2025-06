Det var strålande vær i Sauda når den 19. utgaven av motbakkeløpet Hovlandsnuten opp til Nuten 931 moh blei arrangert. Over 400 deltakarar fekk ein opptur dei seint vil gløyme. Små og store koste seg i solskinnet på ein varm dag. Løparane gav alt i Sherpatrappene mot Nuten. Raskast av herrene var Torstein Tengsareid, Egersund IL Friidrett, som leda frå start til mål. Like bak kom Sauda sin raskaste Løpar: Finn Isaksen, Spirit Friidrett. Han vann Lysefjorden inn for ei veke si så beina var ikkje heilt topp. På klar tredjeplass kom Johan Ørke Skjalg IL.

Tina Martinsen Asker Skiklubb var strålande opplagt - sjølv etter kjøretur på 5t frå Kongsberg- og vann føre Renate Thingbø og Frida Kolbeinsvik frå Sauda.



Arrangøren Laget for Hovlandsnutens utvikling hadde også fått med Sauda Jeger og Fiskeforening som feira 80 års dag med leker og servering for familier på tur. Videre var det teater for barn i alle aldrer ved Askeladden Friteater som spilte «Askeladden og dei gode hjelparane» ved Trollplassen vår som har bro med Bukkene Bruse. Sauda Trekkspillklubb spilte ved løypa.

Ein festdag for Folkehelsen.

Premiepallen kvinner: Renate Thingbø, Tina Martinsen og Frida Kolbeinsvik.

Resultatliste kvinner:

Plass Nr. Name Klubbtilhørighet (Valgfri) Kjønn Tid 1 52 Tina Martinsen Asker Skiklubb Friidrett Kvinne 01:04:03 2 26 Renate Thingbø Kvinne 01:05:53 3 31 Frida Kolbeinsvik Sauda IL Kvinne 01:08.11 4 4 Laila Todnem GeoSoft Kvinne 01:10.27 5 23 Oline Christin Eikemo Sirdal skilag Kvinne 01:19.41 6 46 Rannveig Oma Løyning Odda O-Lag Kvinne 01:19.41 7 60 ElisaChristie Ørke Kvinne 01:25.19 8 50 Åshild Oma Odda O-Lag Kvinne 01:27.22 9 43 Benedicte Løland Legeforeningen Kvinne 01:28.15 10 45 Silje Taraldsøy Kvinne 01:33.40 11 57 Thea Hovda Haugesund Triatlonklubb Kvinne 01:35.00 12 51 Grete Laland Saudaguiden Kvinne 01:37.45

Torstein Tengsareid ble beste mann.

Resultatliste menn:

Plass Nr. Name Klubbtilhørighet (Valgfri) Kjønn Tid 1 17 Torstein Tengsareid Egersunds IK / Team VJ Mann 00:44.27 2 54 Finn Isaksen Spirit Friidrett Mann 00:44.39 3 14 Johan Ørke Skjalg IL Mann 00:49.32 4 2 Håvard Kolbeinsvik Sauda IL Mann 00:51.43 5 42 Egil Herheim Mann 00:52.49 6 12 Torben Djup Søfting Sauda IL / HSG Mann 00:53.43 7 18 Lars Folgerø Mann 00:54.05 8 28 Jens Torgersen Asker Skiklubb Friidrett Mann 00:54.30 9 8 Thomas Kvalvik Kleivane IL Mann 00:55.55 10 11 Erling Hisdal IK Tjalve Mann 00:56.55 11 19 Thomas Duncan Sandnes IL Mann 00:56.57 12 24 Kristian Årthun Mann 00:57.02 13 37 Oliver Duncan Sandnes IL Mann 00:58.22 14 3 Thor-Andre Søylang BFG Bergen løpeklubb Mann 00:59.58 15 32 Helge Line Aasland Kleivane IL Mann 01:00.42 16 44 Åsmund Kringlebotten Mann 01:01.16 17 39 Arild Taarland Mann 01:01.17 18 36 Thomas Veen-Fjetland IL Haugal Mann 01:01.17 19 22 Morten Vistnes Mann 01:02.36 20 61 Lars Lunde Suldal IL Mann 01:02.58 21 30 Eirik Wathne Sandnes IL Mann 01:04.04 22 38 Andreas Førland Mann 01:04.05 23 26 Håkon Folgerø Kristiansen Mann 01:04.15 24 15 Kordian Staniszewski Mann 01:04.31 25 16 Terje Barka Nilsen Mann 01:05.17 26 1 Vegard Flystveit Mann 01:05.26 27 35 Rune F. Klimek Mann 01:06.51 28 40 Oddmund Soldal BFG Mann 01:07.15 29 56 Tore Espeland Mann 01:07.46 30 27 Jostein Moene RUMM CULTURE Mann 01:07.58 31 21 Atle Smedegård Kleivane IL Mann 01:08.05 32 59 Magnus Weiset Austerheim Sauda IL Mann 01:09.32 33 25 Thomas Wiik Kleivane IL Mann 01:09.34 34 47 Arstein Skjæveland Kleivane IL Mann 01:09.36 35 30 Stefan Moen Søfting Sauda IL Mann 01:11.35 36 58 Håvard Lien Austerheim Sauda IL Mann 01:12.44 37 20 Terje Flåte Mann 01:14.02 38 34 Ernst William Rusnes Htk Mann 01:15.26 39 13 Henrik Sumstad Mann 01:15.31 40 5 Jacob Dreyer GeoSoft Mann 01:16.57 41 8 Dan Johan Granberg Mann 01:17.20 42 29 Vegard Fjellheim Midthun Sauda IL Mann 01:21.22 43 53 Henning Johnsen Haugesund triatlonklubb Mann 01:23.57 44 33 Sigmund Aas Linde Gas BIL Mann 01:25.24 45 10 Alf Harry Andersen Mann 01:25.54 46 39 Sindre Olufsen Myklebust Mann 01:35.01 47 8 Kristian Ringhagen Mann DNF 48 48 Anders Tveit Birkenes IL Mann DNS Finn Isaksen ble nummer to.

Vinner av ungdomsklassen: Thomas Veen-Fjetland.