Sondre Nordstad Moen har uttalt at han går for å slå løyperekorden til Jakob Ingebrigtsen på 27.54. Mye tyder på at han får hjelp på veien av både værforhold og tøffe konkurrenter. Det skal komme litt regn på formiddagen lørdag, og så blir det skyet vær uten regn mellom kl. 11 og 15, og så litt regn igjen på ettermiddagen. Det blir nesten vindstilt, noe som Yr kaller flau vind, og 10 varmegrader. Bedre forhold for å sette rekorder kan det knapt bli, - om nå Yr treffer med sitt varsel for Røyse, like i nærheten av der det er start og mål for Hytteplanmila.



Sondre har vist stabil form i år og løpt flere 10 km-løp på gode tider. Årbeste er 27.57 fra Manchester 26. mai. Siste løpet var i Romania i september med 28.11. Løyperekorden er så absolutt innen rekkevidde.



Men det er flere som kan henge på Sondre. Narve Gilje Nordås har vunnet Hytteplanmila de tre siste årene og kan definitivt ta den fjerde seieren på rad. Sondre har en seier. Den kom for 15 år siden, i 2009, da unggutten fra Trondheim på 18 år imponerte med å løpe på 28.50 og satte en løyperekord som sto i ni år inntil Henrik Ingebrigtsen slo den i 2018, og da med bare ni sekunder.



Narve løp på 27.58 i fjor og har som i fjor holdt formen ved like etter sesongslutt. Han tar ikke som Jakob Ingebrigtsen full sesongpause og er klar til å forsvare seieren fra i fjor.



To av favorittene: Her ser vi Suldan Hassan løpe inn til 3. plass i fjor med Senay Fissehatsion like bak. (Foto: Per Inge Østmoen)



En outsider er Suldan Hassan som har hatt en god sesong. Han satte i år svensk rekord på maraton med 2.07.36 og deltok på distansen i Paris. Da slo han Sondre Nordstad Moen, men tidsmessig var det sesongens dårligste løp for begge to. Suldan har bakgrunn fra Somalia, men har bodd i Sverige siden han var ung. Han har 28.15 som pers på 10 km satt i samme løp som der Sondre løp på 27.57.



Vi tror ikke det blir svensk seier i år, og vi tror også at Suldan Hassan må kjempe hardt for å forsvare 3. plassen fra i fjor.



Teten i fjor etter 7 km: Awet Kibrab holder fortsatt følge med vinneren Narve Gilje Nordås. (Foto: Kjell Vigestad)



Vi tror mer på to kamerater som kom sammen fra Eritrea for drøye ti år siden, Awet Kibrab og Senay Fissehatsion. Awet har vunnet Hytteplanmila to ganger, han har to 2. plasser og to 3. plasser og en 6. plass i 2021. Løpet i 2021 kom etter han gjorde comeback etter et langt opphold i løpekarrieren fra 2018 til 2020. De to siste årene har han vært bedre enn noensinne og ble nr. 2 i fjor på sterke 28.08. Vi er litt usikker på formen hans akkurat nå siden han har stått over både NM på 5 km 28. september og NM terrengløp forrige helg.



Senay Fissehatsion vant i 2016 og har denne lista med plasseringer:

2023: tid 28.30 - nr. 4

2022: tid 29.42 - nr. 12

2021: tid 29.45 - nr. 4

2020: Deltok ikke i rekordjakten i korona-året

2019: tid 28.49 - nr. 4

2018: tid 29.44 - nr. 5

2017: tid 30.19 - nr. 4

2016: tid 29.10 - nr. 1

2015: tid 29.36 - nr. 4

2014: tid 29.19 - nr. 2



Senay har i år hatt sin aller beste sesong og ble sist søndag norgesmester i terrengløp. Uka før det løp han lengre enn han har gjort noen gang før. Da løp han Lidingøloppet hvor det ble en 5. plass i hovedløpet på 30 km. Selv om persen på 10 km "bare" er 28.15, så sikter han seg inn på å forbedre den nok til at det holder til en pallplass i herreklassen.





For 8 år siden: 16 år gamle Magnus Tuv Myhre blir nr. 2 i klasse 16-17 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Med det er de mest aktuelle for en topplassering presentert, men det mange flere som vil være med i kampen om store pengepremier. I første rekke Magnus Tuv Myhre, som har vært mye plaget med skader og langvarig sykdom dette året. Etter et uhøytidelig bakkeløp noen dager før så startet han sesongen først 28. september med NM på 5 km. Der ble det en 6. plass, men langt bak vinneren Filip Ingebrigtsen. 15 dager seinere gikk det langt bedre i NM i terrengløp hvor han bare hårfint ble slått av Senay Fissehatsion. Han har nå pådratt seg en liten "skade" til, så hans start i Hytteplanmila er høyst usikker. Han tar avgjørelsen i løpet av dagen i dag om han stiller opp. Om han hadde vært i samme form som da han vant sølv i EM i terrengløp i desember i fjor, så hadde han vært blant de aller største favorittene til å vinne.



Danske Mikael Johnsen er den nest beste utlendingen i feltet. Han har vært dansk mester to ganger og har løpt 3000 på 7.57 og 5000 m på 13.42 i år, men det holder kanskje ikke til mer enn til en plassering blant de 10 beste? Verken islendingen Hlynur Andresson, som løp Hytteplanmila i 2019, eller finske Antti-Pekka Niinistö har kapasitet til en plass blant de 10 beste.



Duell i 2019: O-løper Kasper Fosser fighter med Even Brøndbo Dahl om 8. plassen i 2022. Begge løp på 29.07 som er persen som Kasper Fosser vil forsøke å forbedre i år. (Foto: Per Inge Østmoen)



Men gode norske løpere er det flust av. Kasper Fosser vant i høst verdenscupen i orientering og er Norges suverent beste o-løper. Han har deltatt tre ganger før i Hytteplanmila, og i 2021 tok han tredjeplassen med 29.37. Så god plassering blir det neppe i år med de mange gode løperne som stiller til start, men en plass blant de ti beste kan det bli. Det er noe helt annet å løpe i tett skog og i røft terreng som det oftest er i o-løp, enn å løpe på flat asfalt. Kasper bet godt fra seg i NM terrengløp forrige søndag og klarte en fjerdeplass bare 10 sekunder etter NM-vinner Senay Fissehatsion.



Vi har ikke glemt Abdullahi Dahir Rabi, vår sølvvinner i juniorklassen i EM i terrengløp i 2021. Han har gjort mange gode løp og har hatt noen gode løp også i år. Han topper vår norske 5 km-statistikk med 13.24 fra et løp i Monaco i februar, og to av persene hans i baneløp er satt i år. I august løp han 3000 m på 7.50,53 og i mai 5000 m på 13.29,26. Da Abdullahi sist deltok i Hytteplanmila, i 2022, var han 19 år gammel og ble nr. 2 totalt på sterke 28.23. I 2019, da han var 16 år gammel, ble han nr. 12 totalt på de imponerende sterke tiden 29.23. Vi krysser fingrene for at han nok en gang kan klare en plassering blant de aller beste.



Stortalentet: Abdulahi Dahir Rabi var bare 16 år da han løp inn til en 12. plass i Hytteplanmila på sterke 29.23. (Foto: Per Inge Østmoen)



Enda flere gode norske løpere

Per Svela og Ferdinand Kvan Edman har vært med lenge, men begge blir stadig blir bedre. Og vi har Jakob Boutera, Fredrik Sandvik og Tom Erling Kårbø som alle tre kan mer enn å løpe 3000 m hinder. Unge lovende Magnus Øyen, 17 år, vil ganske sikkert blande seg inn blant de 10 beste. I fjor løp han Hytteplanmila på 29.36 og ble nr. 11 totalt. I år kommer det til å gå enda fortere.



Vi tar også med Vegard Warnes, 20-åringen som overrasket mange med å ta sølvet i tidenes første NM på 5 km med 13.58. Han hang også lenge med i teten i NM i terrengløp, men ble "bare" nr. 8 til slutt. Alle topp ti i terreng-NM er for øvrig også meldt på til NM 10 km i Hytteplanmila. De fleste av dem løper 10 km greit under 30.00. Spesielt gledelig er det at Simen Halle Haugen er tilbake. Han ble nr. 5 i terreng-NM, som er hans første opptreden siden han løp Drammen 10K i april i fjor på 29.20. Det er snart tre år siden han var i stand til å trene for fullt. Vi håper at Stavern-gutten med en 5. plass i terreng-EM for junior, nå kan satse for fullt igjen.





Premiepenger i Hytteplanmila 2024:

Nr. 1: NOK 25 000

Nr. 2: NOK 20 000

Nr. 3: NOK 15 000

Nr. 4: NOK 10 000

Nr. 5: NOK 7 000

Nr. 6: NOK 6 000

Nr. 7: NOK 5 000

Nr. 8: NOK 4 000

Nr. 9: NOK 3 000

Nr. 10: NOK 2 500

Nr. 11: NOK 1 500

Nr. 12: NOK 1 500

Nr. 13: NOK 1 500

Nr. 14: NOK 1 500

Nr. 15: NOK 1 500

Nr. 16: NOK 1 000

Nr. 17: NOK 1 000

Nr. 18: NOK 1 000

Nr. 19: NOK 1 000

Nr. 20: NOK 1 000

(Sum: 2 x NOK 110 000 =NOK 220 000)

Løyperekord gir kr 25000 ekstra til vinneren.