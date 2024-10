Stor favoritt: I dameklassen er Karoline Bjekeli Grøvdal dronningen av Hytteplanmila med hele ni seire i løpet, og mye skal til om hun ikke tar sin tiende seier på lørdag. (Foto: Per Inge Østmoen).

Fjorårsvinner: Hanne Maridal løp på 32.46 og hun stiller opp i år også, men uten favorittstempel. Hun oppdaget i sommer at hun var i lykkelige omstendigheter, men på tross av at hun er 17 uker på vei, så stiller hun til start. (Foto: Kjell Vigestad)



Hanne Maridals trener: Ingrid Kristiansen var hjertelig til stede i Holehallen i fjor og gledet seg over Hanne Maridals seier mens hun smakte på Hytteplanmilas gode og glutenfrie boller. (Foto: Kjell Vigestad)



Ingrid Kristiansen vant sin første internasjonale maratonseier i Houston i 1983 mens hun var ca. 17 uker på vei med sin første sønn, Gaute. Forskjellen på Hannes situasjon og henne var at Ingrid ikke visste at hun var gravid, mens Hanne vet det og vil nok ta hensyn til det under løpet.



På papiret er nest beste løper i årets Hytteplanmil danske Alberte Kjær Pedersen. 26-åringen har hatt sin beste sesong i år og stiller med 32.33 på mila som pers fra i år. Bak henne blir det jevnere. Av de utenlandske er det trolig svenske Sanna Mustonen som er nest best. Hun har deltatt flere ganger før i Hytteplanmila med plasseringer på fjerde og femteplass.



Siden Hanne er gravid og Maria Sagnes Wågans ikke har fått trent skikkelig i sommer på grunn av skade, så er Amalie Sæten vår klare favoritt til NM-sølvet. Hun tok andreplassen i Hytteplanmila i fjor etter Hanne Maridal. Egentlig er Amalie Sæten best på kortere løp enn 10 km og løp 5000 m på 15.17 under EM i Roma i sommer. I tillegg vant hun NM på 5 km for fire uker siden etter en sterk avslutning, men hun klarer nok å holde unna for de fleste også på en 10 km.



Sigrid Jervell Våg er også på startlista og i form er hun en sterk kandidat til en medalje i NM. Hun vant Hytteplanmila i 2019, men har deltatt lite denne sesongen og trakk seg fra forrige helgs NM i terrengløp, så vi er usikker på hennes form.



Live Solheimdal har hatt en sterk sesong og avsluttet forrige sesong med å løp på 33.08 nettopp i Hytteplanmila. Men hun sliter med en halvbetennelse og står derfor over Hytteplanmila.



Ung og meget lovende: 17 år gamle Wilma Anna Torbiörnsson er ikke bare favoritt til å vinne 16-17-årsklassen, men også til å vinne juniorklassen i NM og kanskje også klare en plass blant de fem beste totalt og vinne en solid pengepremie. Her har hun Live Solheimdal rett bak seg er ca. 7 km i fjorårets løp. (Foto: Kjell Vigestad)



Vi har også to veldig unge jenter som liker å løpe langt. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson har imponert på flere distanser og vant 17-årsklassen i NM i terrengløp forrige helg. Venus Abraham Teffera er enda et år yngre, bare 16, men er så absolutt et langdistansetalent. Disse kommer nok til å plassere seg høyt i kvinneklassen og trolig ta de to øverste plassene i klasse 16-17 år og og kan også kjempe om NM-medaljene i juniorklassen.



Toeren fra NM i terrengløp sist søndag, Selma Løchen Engdahl, må vi også regne med blant de beste i kvinneklassen.



I morgen kommer omtale av de beste i klassen for menn.



Les mer om Hytteplanmila på kondis.nos samleside for reportasjer fra løpet