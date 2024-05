Per Halle Invitational er et løpestevne som går i dag. Stevnet går i Greveskogen i Tønsberg, men hvis du ikke ha billett så kan du følge stevnet på streaming på Direktesport:

Øvelsene som inngår er 800, 1500 og 5000 meter. Tidsskjema ser du her.

Her kan du se startlisten og etter hvert resultatene.

Her får vi for eksempel se Malin Hoelsveen, Solveig Cristina Hernandez Vråle og Ingeborg Østgård løpe 800 meter. Vi får se gode løpere på 1500 meter, som for eksempel Kristoffer Sagli, Johannes Teigland, Moa Abounnachat Bollerød, Kristian Bråthen Børve med flere.

Og vi kan få se barnebarnet til Per Halle løpe 5000 meter: Per August Halle Haugen

Stevnet arrangeres av IL Runar og Tønsberg Friidrettsklubb. Stevnet er en hyllest til Per Halle, som ble nummer 7 på 5000 meter i OL i München i 1972.

Kondis vil komme tilbake med bilder og rapporter fra stevnet.