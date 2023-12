Du kan samle kilometer både løpende/gående, på langrennsski eller sykkel. Du kan melde på en av grenene eller øke dine vinnersjanse ved å melde på flere. Etter påmelding mottar du en e-post med en lenke du skal bruke når du legger inn resultatene dine. Du kan oppdatere resultatene dine etter hver tur eller du kan gjøre det skjeldnere. For hver gang noen oppdaterer sine resultater, vil resultatlista også oppdateres, og du vil kunne se at din siste innlegging av kilometer førte til at du flyttet deg noen plasser opp på resultatlista.

Mål om 200 kilometer

Alle som i løpet av måneden klarer å tilbakelegge minst 200 kilometer i den grenen de er påmeldt, vil bli med i trekningen av flotte premier. Vi har fått to par løpesko fra Hoka og fem par fra Mizuno. I tillegg har vi fått kompresjonstightser fra Pressio. Det blir også delt ut overraskelser fra Team Kondis sin profilbutikk.

Når du melder på med Team Kondis som lag, blir du med i trekningen av tilleggspremier fra Teamkondis.no. Dette selv om du ikke klarer å tilbakelegge 200 kilometer i løpet av måneden.

På etterskudd

Om du ikke rekker å melde på konkurransen den 1. desember, kan du likevel registrere de kilometerne du har tilbakelagt fra den 1. desember og fram til du meldte på så lenge du har oversikt over dette i en treningsapp, klokke eller lignende.

Det kan imidlertid være lurt å være tidlig ute med påmeldingene. Alle som melder på innen 10. desember, blir med i trekningen av denne flotte løpesekken fra Team Kondis-butikken.



Første premie: Den første premien som trekkes er denne løpesekken fra Team Kondis sin profilbutikk. Den trekkes blant de som er påmeldt innen 10. desember uavhengig av om de har rukket å registrere resultater eller ikke.