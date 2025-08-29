Torsdag ble OCC arrangert i Ultra Trail du Mont Blanc. Den 61 km lange distansen inkluderte 3400 høydemeter. Blant kvinnene tok Ida Robsahm en sterk sjetteplass. Med tiden 5.52.28 var hun under minuttet bak sin trener Sindre Buraas som løp på 5.51.53.

Kenyanske Joyline Chepngeno vant kvinneklassen på 5.34.03. Herreklassen ble vunnet av amerikanske Jim Walmsley på 5.00.35. Beste norske i herreklassen var Fredrik Bruseth Toreli på 5.30.36.

Se resultater lenger nede i artikkelen.

Les også:

Ida Amelie Robsahm – jenta som skjønte at hun kunne løpe

De tre beste kvinner på OCC: Joyline Chepngeno (midten) vant foran Miao Yao (venstre) ogJudith Wyder (høyre). (Foto: UTMB / Nils Charles Oddoux)

De tre beste menn på OCC: Jim Walmsley (midten) vant foran Cristian Minoggio (venstre) og Andrzej Witek (høyre). (Foto: UTMB / Nils Charles Oddoux)

Norske favoritter på CCC

I dag kl 09:00 startet CCC, den 101 km lange distansen med 6000 høydemeter. Blant de 22 norske på startlista finner vi sterke løpere som Yngvild Kaspersen og Sylvia Nordskar.

Løpet kan følges HER

Resultater UTMB - OCC 28. august 2025

Komplette resultater