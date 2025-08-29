Torsdag ble OCC arrangert i Ultra Trail du Mont Blanc. Den 61 km lange distansen inkluderte 3400 høydemeter. Blant kvinnene tok Ida Robsahm en sterk sjetteplass. Med tiden 5.52.28 var hun under minuttet bak sin trener Sindre Buraas som løp på 5.51.53. 

Kenyanske Joyline Chepngeno vant kvinneklassen på 5.34.03. Herreklassen ble vunnet av amerikanske Jim Walmsley på 5.00.35. Beste norske i herreklassen var Fredrik Bruseth Toreli på 5.30.36. 

Se resultater lenger nede i artikkelen. 

De tre beste kvinner på OCC: Joyline Chepngeno (midten) vant foran Miao Yao (venstre) ogJudith Wyder (høyre). (Foto: UTMB / Nils Charles Oddoux)
De tre beste menn på OCC: Jim Walmsley (midten) vant foran Cristian Minoggio (venstre) og Andrzej Witek (høyre). (Foto: UTMB / Nils Charles Oddoux)

Norske favoritter på CCC

I dag kl 09:00 startet CCC, den 101 km lange distansen med 6000 høydemeter. Blant de 22 norske på startlista finner vi sterke løpere som Yngvild Kaspersen og Sylvia Nordskar. 

Løpet kan følges HER

Resultater UTMB - OCC 28. august 2025

Komplette resultater

 OCC kvinner    
PlassNavnTeamNasjonKlasseTid
1Joyline CHEPNGENOMilimani Runners SalomonKEN20-34W05:34:03
2Miao YAO CHN20-34W05:35:13
3Judith WYDERHOKA / RedbullSUI35-39W05:38:22
4Maude MATHYSAsics Fuji TrailSUI35-39W05:45:43
5Sara ALONSOASICS FUJI TRAILESP20-34W05:50:26
6Ida Amelie ROBSAHMHoka x untold_movementNOR20-34W05:52:28
7Rosa LARA FELIUCOMPRESSPORTESP20-34W05:55:54
8Ikram RHARSALLAJoma TrailESP20-34W05:56:21
9Jazmine LOWTHERArc'teryxCAN20-34W06:02:56
10Elisa MORIN CAN20-34W06:03:19
 Øvrige norske    
19Shangave BALENDRANLofoten LøpeklubbNOR20-34W06:21:04
53Vilde MOSER NOR20-34W07:19:30
60Jannicke KLEPP FUNDINGSRUDDrøbak SykkelklubbNOR45-49W07:35:08
151Kristin BJERREGAARD NOR40-44W09:19:31
      
 OCC menn    
1Jim WALMSLEYHOKAUSA35-39M05:00:35
2Cristian MINOGGIOKAILAS FUGA TEAMITA40-44M05:00:55
3Andrzej WITEKAsics Fuji trailPOL20-34M05:04:08
4Petter ENGDAHLAdidas TERREXSWE20-34M05:05:08
5Kristian JONESHOKA / Elite Trail TeamGBR20-34M05:05:50
6Adam PETERMANHokaUSA20-34M05:06:19
7Luca DEL PEROSky Lario Runners ASDITA20-34M05:07:46
8Antonio MARTÍNEZ PÉREZASICS FUJI TRAIL TEAMESP20-34M05:10:21
9David NORRISOn TrailUSA35-39M05:12:33
10Sam HENDRY CAN20-34M05:17:43
 Norske    
24Fredrik BRUSETH TORELIEquinor BIL/Romsdal RandoneeklubbNOR20-34M05:30:36
45Sindre BURAASHOKANOR35-39M05:51:53
50Aasmund KJØLLMOEN STEIENSalomon Norway / Team SchmundNOR20-34M05:58:50
521Matias PETTERSENTrailBoyzNOR20-34M10:05:26
697Fredrik FORFANGRjukan Friidrett & TriathlonNOR20-34M11:20:09