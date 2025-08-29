Ida Robsahm med topp-plassering i OCC under UTMB
Ida Robsahm leverte en sterk prestasjon i OCC under UTMB og ble nummer seks i kvinneklassen. Hun løp inn på 5.52.28 – bare 35 sekunder bak sin trener Sindre Buraas.
Torsdag ble OCC arrangert i Ultra Trail du Mont Blanc. Den 61 km lange distansen inkluderte 3400 høydemeter. Blant kvinnene tok Ida Robsahm en sterk sjetteplass. Med tiden 5.52.28 var hun under minuttet bak sin trener Sindre Buraas som løp på 5.51.53.
Kenyanske Joyline Chepngeno vant kvinneklassen på 5.34.03. Herreklassen ble vunnet av amerikanske Jim Walmsley på 5.00.35. Beste norske i herreklassen var Fredrik Bruseth Toreli på 5.30.36.
Norske favoritter på CCC
I dag kl 09:00 startet CCC, den 101 km lange distansen med 6000 høydemeter. Blant de 22 norske på startlista finner vi sterke løpere som Yngvild Kaspersen og Sylvia Nordskar.
Resultater UTMB - OCC 28. august 2025
|OCC kvinner
|Plass
|Navn
|Team
|Nasjon
|Klasse
|Tid
|1
|Joyline CHEPNGENO
|Milimani Runners Salomon
|KEN
|20-34W
|05:34:03
|2
|Miao YAO
|CHN
|20-34W
|05:35:13
|3
|Judith WYDER
|HOKA / Redbull
|SUI
|35-39W
|05:38:22
|4
|Maude MATHYS
|Asics Fuji Trail
|SUI
|35-39W
|05:45:43
|5
|Sara ALONSO
|ASICS FUJI TRAIL
|ESP
|20-34W
|05:50:26
|6
|Ida Amelie ROBSAHM
|Hoka x untold_movement
|NOR
|20-34W
|05:52:28
|7
|Rosa LARA FELIU
|COMPRESSPORT
|ESP
|20-34W
|05:55:54
|8
|Ikram RHARSALLA
|Joma Trail
|ESP
|20-34W
|05:56:21
|9
|Jazmine LOWTHER
|Arc'teryx
|CAN
|20-34W
|06:02:56
|10
|Elisa MORIN
|CAN
|20-34W
|06:03:19
|Øvrige norske
|19
|Shangave BALENDRAN
|Lofoten Løpeklubb
|NOR
|20-34W
|06:21:04
|53
|Vilde MOSER
|NOR
|20-34W
|07:19:30
|60
|Jannicke KLEPP FUNDINGSRUD
|Drøbak Sykkelklubb
|NOR
|45-49W
|07:35:08
|151
|Kristin BJERREGAARD
|NOR
|40-44W
|09:19:31
|OCC menn
|1
|Jim WALMSLEY
|HOKA
|USA
|35-39M
|05:00:35
|2
|Cristian MINOGGIO
|KAILAS FUGA TEAM
|ITA
|40-44M
|05:00:55
|3
|Andrzej WITEK
|Asics Fuji trail
|POL
|20-34M
|05:04:08
|4
|Petter ENGDAHL
|Adidas TERREX
|SWE
|20-34M
|05:05:08
|5
|Kristian JONES
|HOKA / Elite Trail Team
|GBR
|20-34M
|05:05:50
|6
|Adam PETERMAN
|Hoka
|USA
|20-34M
|05:06:19
|7
|Luca DEL PERO
|Sky Lario Runners ASD
|ITA
|20-34M
|05:07:46
|8
|Antonio MARTÍNEZ PÉREZ
|ASICS FUJI TRAIL TEAM
|ESP
|20-34M
|05:10:21
|9
|David NORRIS
|On Trail
|USA
|35-39M
|05:12:33
|10
|Sam HENDRY
|CAN
|20-34M
|05:17:43
|Norske
|24
|Fredrik BRUSETH TORELI
|Equinor BIL/Romsdal Randoneeklubb
|NOR
|20-34M
|05:30:36
|45
|Sindre BURAAS
|HOKA
|NOR
|35-39M
|05:51:53
|50
|Aasmund KJØLLMOEN STEIEN
|Salomon Norway / Team Schmund
|NOR
|20-34M
|05:58:50
|521
|Matias PETTERSEN
|TrailBoyz
|NOR
|20-34M
|10:05:26
|697
|Fredrik FORFANG
|Rjukan Friidrett & Triathlon
|NOR
|20-34M
|11:20:09