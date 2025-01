Totalt møtte 31 løpere opp fordelt med 15 løpere på den korte, 3km, og 16 på den lange, 10km.



Det er verd å merke seg at ikke en eneste dame stilte opp på den korte distansen, kun menn. Derimot på den lange var det hele to damer som stilte opp. Nå skal det sies at Kristiansand løpeklubb hadde trening i Lillesand, det forklarer nok noe av den manglende påmeldingen.

Dagens utfordring var hvor lenge Gabriel Ingebretsen, Kristiansand løpeklubb kunne henge på Erik Udø Pedersen på den lange distansen. De la seg i tet fra starten og skiftet litt på å ligge i front. Gabriel holdt tritt med Erik til det gjensto en runde, da fikk Erik noen meter på Gabriel og slo han med ni sekunder.

Hvor lenge kunne Gabriel Ingebretsen (startnr. 57) klare å henge på Erik Udø Pedersen? (Foto: Ivar Gogstad)



Beste dame på den lange distansen ble Ausra Johansen, Søgne på 43.37.



Ausra Johansen ble beste dame på lang distanse. (Foto: Ivar Gogstad)



På den korte distansen var Matteus Enge, Vågsbygd Runners suveren med 12.01.



Matteus Enge (Foto: Ivar Gogstad)



3 km menn mosjon

Startnr Navn Klubb Tid 27 Bernard Brons Kr.løpeklubb 12.15 28 Matteus Enge Vågs.run 12.01 4 Torstein Furuvald 18.49 0 Kalle Glomsaker MHI Deltatt 7 Kristoffer Hunemo KIF 16.44 6 Petter Hunemo KIF 16.45 15 Håkon S. Jæger 14.05 21 Jørgen S. Jæger 20.43 9 Kenneth Kvanvig 17.28 13 Robert Pedersen Maratonkl. 17.44 8 Liam Rugholm KIF 16.03 3 Preben Rugholm Kr.løpeklubb 16.04 26 Sindre Jaabek 14.02 23 Arve Aakre Vågsbygd 17.32 2 Glenn Aateigen Kr.løpeklubb 12.08



10KM Menn Aktive 23–34

Plass Navn Startnr Tid 1 Erik Udø Pedersen 56 32.16 2 Andreas Supersaxo 55 46.24



10KM Menn Veteran 35–39

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Gabriel Ingebretsen 57 Kr.løpkl. 32.25 2 Simen Koland 65 Kr.løpkl. 34.33 3 Julian Brons 57 Flekkerøy 37.27



10KM Damer Veteran 40–44

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Ausra Johansen 100 Søgne 43.37



10KM Menn Veteran 40–44

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Thomas Temte 69 Kr.løpkl. 40.01 2 Morten Bentsen 68 Herreklipp 48.24



10KM Menn Veteran 45–49

Plass Navn Startnr Tid 1 Jon-Egil Enger 50 38.20 2 Fernando Bravo 61 42.11



10KM Menn Veteran 50–54

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Johnny Stensvold 52 Kr.løpkl. 37.08 2 Frode Kjetså 64 Kr.løpkl. 42.40



10KM Damer Veteran 55–59

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Sigrunn Askland 51 Express 61.21



10KM Menn Veteran 55–59

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Nils Kr. Aarsland 53 Kr.løpkl. 45.28 2 Kjell Torkelsen 98 50.07



10KM Menn Veteran 65–69

Plass Navn Startnr Klubb Tid 1 Reinier van der Spek 63 Kr.løpkl. 50.12



Lørdag 25.januar går det tredje løpet i Mandal, påmelding fra kl. 13.00 og start kl. 14.00.