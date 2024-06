Med mer enn 500 deltakere var det duket for en minneverdig dag i arktiske omgivelser. Antallet startende ble 122 på maraton og 235 på halvmaraton. Spitsbergenmila ble løpt av 124, mens 23 deltakere hadde valgt trimklassen på 10 kilometeren.



Spitsbergen Marathon starter i sentrum av Longyearbyen og tar deltakerne gjennom et landskap preget av arktisk natur og tidligere gruvedrift. Sikkerhetstiltak inkluderte isbjørnvakter langs løypa. Startskuddet for helmaraton gikk klokken 10, og deltakerne kunne glede seg over 7-8 varmegrader og sol før været ble noe gråere utover dagen.





(Foto: Kåre M. Hansen / Svalbardposten)



Lokale Erik Furnes seiret i herreklassen på maraton

At været ble tristere utover løpet stoppet ikke Erik Furnes fra å ta en overbevisende seier på helmaraton med tiden 3.03.54, en forbedring fra tredjeplassen i fjor. På andreplass kom Gerwin De Groot fra Nederland med tiden 3.05.38, mens canadiske Nikolay Ryabkov tok tredjeplassen med 3.06.53.





Gerwin de Groot fra Nederland med startnummer 132 endte på andreplass, foran Nikolay Ryabkov fra Canada, med startnummer 122. (Foto: Kåre M. Hansen / Svalbardposten)



Anne M. Karlsen klart best av kvinnene

Blant kvinnene var det Anne M. Karlsen fra Kristiansand S som løp inn til overlegen seier med tiden 3.09.38. Maaike Weerdesteijn fra Nederland tok andreplassen med 3.37.58, og Áine Kenny fra Irland fullførte pallen med 3.39.21.



De 10 beste på maraton // Menn

Plass Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Erik Furnes Svalbard Turn M30-34 03:03:54 00:00 2 Gerwin De Groot Ermelo M40-44 03:05:38 01:44 3 Nikolay Ryabkov Fredericton M45-49 03:06:53 02:59 4 Rune Hodne Kristiansand S M40-44 03:08:33 04:39 5 Louis De Guillebon Longyearbyen M20-24 03:11:50 07:56 6 Jesper De Groot Amersfoort M30-34 03:16:21 12:27 7 Finnian Emson Zurich M25-29 03:23:48 19:54 8 Jan-Niclas Burghard Baunatal M20-24 03:31:34 27:40:00 9 Alexz Schasfoort Peng-Winners M25-29 03:32:22 28:28:00 10 Sebastian Pixner St. Radegund bei Graz M35-39 03:32:28 28:34:00



De 10 beste på maraton // Kvinner

Plass Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Anne M. Karlsen Kristiansand S K40-44 03:09:38 00:00 2 Maaike Weerdesteijn K30-34 03:37:58 28:20:00 3 Áine Kenny Co Galway K40-44 03:39:21 29:43:00 4 Valentyna Getman Oslo K30-34 03:42:03 32:25:00 5 Alicia Meus Antwerpen K30-34 03:45:50 36:12:00 6 Tone Solberg Trondheim & Omegn Sportsklubb K30-34 03:48:51 39:13:00 7 Jane Rivas Milwaukee K35-39 04:00:10 50:32:00 8 June Lium Løpeklubben RS K35-39 04:07:32 57:54:00 9 Linn Hege Olstad Geilo IL K35-39 04:07:37 57:59:00 10 Nina Caroline Pedersen Oslo K25-29 04:10:41 01:01:03







Nederlandske Nienke Abels vinker til publikum. Hun ble nummer 16 på maraton. (Foto: Kåre M. Hansen / Svalbardposten)



Joakim Kronberg og Lene Cecilie Amdal Haug best på halvdistansen

På halvmaratondistansen var det Joakim Kronberg fra Oslo som tok førsteplassen blant herrene med tiden 1.19.45. Spanjolen Marc Tudo fulgte tett bak med tiden 1.20.55, mens Andreas Røst, også fra Oslo, sikret seg tredjeplassen med 1.23.35.

Blant kvinnene var det Lene Cecilie Amdal Haug fra Bamford1869 og Nærsnes Løpeklubb som løp inn til seier med 1.37.21. Julie Nordgård, også representant for Bamford1869 og Nærsnes Løpeklubb, tok andreplassen med 1.37.51. Maren Thun fra Sørlia IL kompletterte pallen med tiden 1.40.26.



De 10 beste på halvmaraton // Menn

Plass Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Joakim Kronberg Oslo M25-29 01:19:45 00:00 2 Marc Tudo M35-39 01:20:55 01:10 3 Andreas Røst Oslo M25-29 01:23:35 03:50 4 Jacob Nitter Moss M25-29 01:25:24 05:39 5 Jos Platter Lisphera M50-54 01:26:16 06:31 6 Steven Binns M45-49 01:28:59 09:14 7 Ole Jonas Nybø Sportsklubben Vidar / MRC Oslo M35-39 01:29:57 10:12 8 Joachim Prøsch Johnsen Oslo M50-54 01:30:55 11:10 9 Karl Pae Tripassion Triatloniklubi M40-44 01:30:57 11:12 10 Øyvind Nordgård Nærsnes Løpeklubb / Bamford 1869 M40-44 01:31:38 11:53



De 10 beste på halvmaraton // Kvinner

Plass Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Lene Cecilie Amdal Haug Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb K45-49 01:37:21 00:00 2 Julie Nordgård Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb K40-44 01:37:51 00:30 3 Maren Thun Sørlia IL K30-34 01:40:26 03:05 4 Aina Helene Hole Åmot K35-39 01:43:02 05:41 5 Astrid Andersen Longyearbyen K11-100 01:45:36 08:15 6 Laura Tuikkala K30-34 01:47:52 10:31 7 Johanne Øien Persen IL Nordkynn K20-24 01:48:27 11:06 8 Malin Andersson Stavridis Svalbard Turn Idrettslag K25-29 01:49:17 11:56 9 Kristine Godal Mohr Rederiforbundet BIL K45-49 01:49:22 12:01 10 Laura Houwaard Katwijk K25-29 01:50:43 13:22







Flere blide og spreke maratonløpere. (Foto: Kåre M. Hansen / Svalbardposten)



Arrangementsfest med høy idrettsglede

Spitsbergen Maraton er et attraktivt løp for både norske og internasjonale langdistanseløpere, og dette året var intet unntak. Store og små, unge og eldre løpere fylte Longyearbyens gater med store smil og innsats på topp, og det var tydelig at idrettsgleden var stor blant deltakerne. Selv om noen måtte gi opp underveis, ble de møtt med oppmuntring fra et stort korps av frivillige.

Løpsleder Lene J. Dyngeland uttrykte tilfredshet med gjennomføringen av arrangementet, til tross for litt rot under medaljeutdelingen. Alt i alt ble den 30. utgaven av Spitsbergen Maraton en stor suksess, og deltakerne kan allerede begynne å glede seg til neste års løp i spektakulære omgivelser på Svalbard.



