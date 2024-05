Arne Risa fylte nettopp (5.mai) 80 år, men storløparen frå 1960- og 1970-talet er fortsatt sprek og med i klubbmiljøet i Gular.

Den sportslege merittlista hans er lang, med mellom anna 8.plass i OL 1968 på 3000m hinder, 6.plass i EM 1969 på same distanse og to norske rekordar både på 3000m hinder og på 10000m.

10000m-rekorden på 28.24.41 som gav 14.plass i EM i Helsinki i 1971 stod for øvrig som kretsrekord i heile 49 år før Bjørnar Sandnes Lillefosse slo den under NM på Fana i 2020.

På distansane 3ooom hinder, 10000m og terrengløp har han til saman 10 individuelle NM-titlar, og han har også to NM-gull på 4x1500m stafett. Han har fått gullmedalje for aktiv idrett både frå forbund og krets, og er dessutan æresmedlem i Gular.

Etter den aktive karrieren har Arne i fleire tiår lagt ned eit svært stort arbeid som trenar og administrator for aktive på ulike nivå, og han er respektert og omtykt langt utover eigen klubb.

Totalt 123 påmeldte

Hovedøvelse: 3000 meter

Vinnere Arne Risa Classic 3000 meter

2018: Marius Vedvik 8.04.26, Pernilla Epland 9.33.27

2019: Marius Vedvik 7.54.95, Pernilla Epland 9.28.60

2020: Marius Vedvik 7.56.94, Ine Bakken 9.36.33

2021: Simen Halle Haugen 7.57.18, Ingrid Kristiansen 9.42.85

2022: Andreas Fjeld Halvorsen 8:11.16, Mari Roligheten Ruud 9:32.07

2023: Avlyst



Stevnerekord menn: Marius Vedvik 7.54,95 (2019)

Stevnerekord kvinner : Pernilla Epland 9.28,60 (2019)

For herrene er Tore Akerlie satt opp som hare til under 8:00 fart. Her stiller blant annet Marius Vedvik. Det vil også være hare til et felt under NM kravet på 8:35.

For Kvinnene er Ina Rilvaag satt opp som hare til 9:30 fart. Marte Hovland skal prøve på U-20 VM kravet. Det vil også være hare til et felt under NM kravet på 10:15.

Ellers løper John Petter Stevik 600m og skal prøve på kretsrekorden på 1:17,13 av Kjetil Hodnekvam og i tillegg klubbrekorden på 1:18,63 av Ådne Svahn Dæhlin

Stein Fossen er speaker



På det første Arne Risa Classic-stemna i 2018 vart Arne Risa heidra med eit bilete der han vinn NM på 10.000 meter på nettopp Fana Stadion i 1969. (Foto: Arne Dag Myking)