I fjor vann Marius Vedvik alle prisane og sette løyperekord i Lustraløpet, men i år senka han denne rekorden på 30:13 til 29:44.

Det var 50 løparar som stilte i konkurranseklassen og ca. 160 trimmarar som deltok utan tid.

Vêret var strålande, kanskje litt for varmt ifølgje løparane.

Dette var det 38. Lustraløp i rekkja.



Det var fine forhold under årets Lustraløp. Her kjem Per Ove Walaker i solskinet.

Klassevise resultat, kvinner:

Startnr: Namn Klubb Klasse Tid 5 Siri Ann Skagen Fanaråk IL Kvinne senior 23-34 43,26 38 Synøve Sjøli IL Bjørn Kvinne senior 23-34 47,05 33 Thea Thorsrud Hamar Kvinne senior 23-34 51,06 4 Andrea Valor Gonzal Kvinne senior 23-34 52,13 24 Marita Hestetun IL Jotun Kvinne veteran 35-39 39,51 18 Sharline Riiser Sogndal IL/Team Riiser Kvinne veteran 35-39 50,12 28 Malin Alme Jotun IL Kvinne veteran 35-39 54,36 2 Lisa Marie Hjellhaug Kaupanger IL Kvinne veteran 35-39 55,41 47 Benedikte Grøteig Hafslo IL Kvinne veteran 35-39 89.13 1 Ingvild Lien Molland Sogndal IL Kvinne veteran 40-44 56,08 40 Liv Endresen IL Bjørn Kvinne veteran 45-49 50,12



Premiepallen Kvinne senior 23-34: Synøve Sjøli, Siri Ann Skagen og Thea Thorsrud.

Klassevise resultat, menn:

11 Gunnar Riiser Sogndal IL/Team Riiser Menn gutar 12-14 43,04 13 Martin Skjerdal Balestrand IL Menn junior 18-22 35,58 35 Hans Kristian Edvardsen Lurkalaget Menn junior 18-22 41,32 6 Sigurd Løtveit Sygna VGS Menn junior 18-22 41,48 27 Tibbe Vaartjes Sygna Menn junior 18-22 43,45 42 Even Eikum Antun IL Bjørn Menn junior 18-22 52,05 43 Vegard Tandle Kroken IL Bjørn Menn junior 18-22 53,55 3 Knut Werge-Olsen Jotun IL Friidrett Menn junior 18-22 60,45 8 Marius Vedvik Førde Friidrett Menn senior 23-34 29,44 32 Håvard Tonheim Eikefjord IL Menn senior 23-34 34,48 31 Geir Olav Haugen IL Bjørn Menn senior 23-34 37,56 37 Elias Gamlem Studentspretten IL Menn senior 23-34 40,52 25 David Stafford NM/BUI Menn senior 23-34 42,35 9 Torstein Borsheim Kyllesø Sogndal Menn senior 23-34 43,25 7 Adrian Høyheim Vigdal IL Bjørn Menn senior 23-34 45,51 19 Per Aslak Myraunet Menn senior 23-34 46,32 34 Einar Berdal IL Luster Menn senior 23-34 46,43 50 Magnus Øvresveen Nordre Land IL Menn senior 23-34 53,11 17 Frede Fjøsne Skartun Syril Menn senior 23-34 53,56 46 Ørjan Skilbrei Lærdal IL Menn veteran 35-39 34,55 15 Torje Bjørvik Norconsult AS Menn veteran 35-39 37,46 44 Tallak Stokstad Kjørnes Menn veteran 35-39 39,31 39 Ole Jacob Fuhr Luster IL Menn veteran 35-39 39,50 45 Hallvard Bjørge Kjørnes Menn veteran 35-39 43,18 49 Kevin Viken Menn veteran 35-39 50,06 29 Daniel Kvåle Team Intersport Sogndal Menn veteran 40-44 35,19 14 Per Jarle Smaamo Gaular IL Menn veteran 40-44 37,23 26 Vegard Gurvin Menn veteran 40-44 39,08 36 Knut Kjærvik IL Bjørn Menn veteran 40-44 40,40 23 Johan Øyhus Christie Team Visju Menn veteran 40-44 40,41 20 Håvard Evjestad NoName Menn veteran 40-44 43,50 16 Kevin Gray Sogndal IL Menn veteran 40-44 44,24 21 Bjørn-Egil Holmøyvik Sparebanken Sogn og Fjorda Menn veteran 40-44 DNS 30 Tore Frimannslund SIL Menn veteran 40-44 DNS Startnr: Namn Klubb Klasse Tid 10 Amund Riiser Sogndal IL/Team Riiser Menn veteran 45-49 37,13 48 Øystein Klepsvik Luster Sparebank Menn veteran 45-49 42,34 12 Per Ove Walaker IL Fanaråk Menn veteran 50-54 37,01 22 Hans Petter Hagheim Team Tråve Menn veteran 55-59 43,11 41 John Olaf Røhme IL Bjørn Menn veteran 55-59 45,26



Premiepallen Menn junior 18-22: Hans Kristian Edvardsen, Martin Skjerdal og Sigurd Løtveit.

Her kommer Ole Jacob Fuhr og Marita Hestetun.

Marius Vedvik i fint driv, innerst i Sognefjorden.