Kristian Bråthen Børve la seg fra start av bak i det 16 mann store feltet på U20-VMs 5000 meter. Der lå han greit plassert helt frem til halve løpet var gjennomført, men da måtte han gi fra seg stadig flere meter til feltet foran.

Da det ringte for siste runde var det en gruppe på 7 afrikanske løpere som lå i front, klare til å spurte om medaljene. Svenske Karl Ottfalk lå et lite stykke bak disse. Det ble et tett oppgjør som endte med kenyansk seier.

Kristian Bråthen Børve endte på 14. plass, med tiden 14:19.81. Det var litt skuffende for Kristian, som løp på 13,52,44 i Boysen Memorial i sommer:

– Løpet var egentlig helt perfekt, fin fart fra start, jeg la meg sist for å prøve å få en lettere start, noe jeg også fikk, men kjente raskt ved fartsøkning at kroppen ikke svarte som jeg hadde håpet på, fortalte Kristian etter løpet.

– Kroppen har ikke fungert bra siden jeg hadde Covid i begynnelsen av august og det ble løpt et par løp med Covid i kroppen. Vi trodde det var en lett forkjølelse og ikke Covid.

– Det var kjedelig og ikke ha kroppen på lag når alt annet var perfekt: farten, bra vær, jeg var fornøyd med det taktiske, men ikke med kroppen.

pos bib Country Athlete mark 1 1992 KEN Andrew Kiptoo ALAMISI 13:41.14 2 1745 ETH Abdisa FAYISA 13:41.56 3 2297 UGA Keneth KIPROP 13:41.73 SB 4 1996 KEN Ishmael Rokitto KIPKURUI 13:42.27 5 2295 UGA Samuel Simba CHEROP 13:44.42 6 1748 ETH Nibret KINDE 13:44.67 7 1564 BDI Emile HAFASHIMANA 13:49.23 8 2261 TAN John Nahhay WELE 13:56.95 9 2256 SWE Karl OTTFALK 13:57.13 PB 10 2083 NED Juan ZIJDERLAAN 14:01.14 11 1727 ESP Unai NARANJO 14:01.77 12 1566 BDI Desire NIYOMWUNGERE 14:06.36 13 1968 JPN Yamato HAMAGUCHI 14:16.29 14 2094 NOR Kristian BRÅTHEN BØRVE 14:19.81 15 2118 PER Brayan HUANCA 14:21.43 PB 16 1973 JPN Kaito MATSUI 15:31.85



Brayan Huanca og Kristian Bråthen Børve kjemper om 14. plass i U20-VM. Den vant Kristian.