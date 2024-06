Rolf Hansen har vært aktiv i fotball, friidrett og ski, og hatt ulike verv i Galterud IF, Kongsvinger IL og Jernbanens idrettslag. I tillegg har han vært engasjert i både Kongsvinger og Sør-Odal idrettsråd samt bedriftsidretten.

90-årsjubilanten foran premiesamlingen sammen med ordføreren i Sør-Odal, Knut Hvithammer. (Foto: Heidi Aarstad)

Maratongeneralen

Rolf har vært general for Kongsvinger maraton i mer enn 25 år samt arrangert løpskaruseller i regi av bedriftsidretten i Kongsvinger. Han har også vært primus motor for Knartamarsjen på Galterud i over 40 år. Rolf har arrangert idrettsmerkeprøver for å få folk til å holde seg i form.

Som en stor hederbevisning ble Rolf som 85-åringen utnevnt av Hedmark Idrettskrets som en av fem finalister til Årets ildsjel til Idrettsgallaen i 2020.

Også i Kondis har han bidratt til organisasjonens arbeid gjennom rollen som distrikstkontakt for Glåmdalen og deltaker på landsmøtet.

Rolf Hansen engasjerte seg i likhet med Kondis da NFIF ville innføre lisens i mosjonsløp og organiserte underskriftskampanje i 2012. (Foto: Espen Ringom)

Idrettsmerkeveteran

Rolf er fortsatt aktiv, og i sykkelsesongen finner du han på sykkelsetet hvor han er ute på treningsrunden sin hvor han legger inn intervaller underveis eller på spinningsykkelen sin i stua. Han tar idrettsmerke hvert år og klarer kravene med god margin.

Om vinteren finnes han i lysløypa på Galterud som han selv var initiativtaker til og gikk i bresjen for å starte klubbrenn. Rolf har også kjørt utallige timer med snøscooter for å tilrettelegge for aktivitet i nærmiljøet.

Rolf sammen med Bente Randi Reitan (79) da begge tok idrettsmerket på Furumoen i 2022. (Foto: Heidi Aarstad)

Bredt engasjement

Rolf har i tillegg til idretten vært sterkt engasjert i frivillig arbeid, velforeningen på Galterud og som politiker for AP i Sør-Odal. Rolf er også lokal kjent som litt av en spåmann når det gjelder været. Rolf har et langt yrkesliv som lokfører på jernbanen bak seg.

Den store dagen ble feiret med 85 personer til kake og kaffe på Furumoen klubbhus på Galterud.

Kondis gratulerer litt forsinket hjertligst med dagen!

Ingen over og ingen ved siden av Rolf Hansen når det gjelder deltakelser i Knartamarsjen. Her etter å ha gjennomført for 43. gang av 43. mulige Kr. himmelfartdag i år. (Foto: Heidi Aarstad)