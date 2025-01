Dagens løp gikk under gode forhold bortsett fra noe vind. Det ble sagt før start at de ville få vinden i ryggen, men det viste seg at de som løp 10 km fikk vinden både mot og med seg både ut og inn. Det var god deltakelse med hele 36 som fordelte seg med 16 på 3km og resten på 10 km.

På den korte distansen utmerket Anine Kallhovd (102) Kristiansand Løpeklubb seg med tiden 11.34, og ingen hadde trodd at noen skulle komme under ti blank, men det gjorde Sivert Oftedal (066) Kristiansand Løpeklubb, 9.25.



Anine Kallhovd (Foto: Ivar Gogstad)

Sivert Oftedal (Foto: Ivar Gogstad)





På den lengste distansen var det ingen som kunne true Erik Udø Pedersen (271), han jogget rolig inn til 32.45. Her var det spenning blant damene, ville Randi Dyrkolbotn (267) MHI klare å slå hennes utfordrer Liv Torunn Netland (254) Mandalitten? Etter en god halvtime hadde vi svaret, Liv Torunn dundret inn til den gode tiden 39.36 og Randi kom inn på 41.06. Inger D. Saanum (258) GE Healthcare ble tredje beste dame med tiden 41.59.

Erik Udø Pedersen (Foto: Ivar Gogstad)

Liv Torunn Netland (Foto: Ivar Gogstad)



De fleste løperne var godt fornøyd med tiden og det ble mange personlige forbedringer.



Nå blir det en liten pause til neste løp som er i Søgne lørdag 8.februar. Påmelding fra kl. 13.00 og start 14.00. Vel møtt.



Se alle resultater fra 3. løp 2025