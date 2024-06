I helgen gikk det europeiske mesterskapet i motbakke i Annecy i Frankrike. Fra Norge deltok det løpere i flere av de ulike klassene og kategoriene. Den aller beste prestasjonen kom i U20, under mesterskapets siste dag på søndag. Løypen ble endret kun noen timer før start, men Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes IF beholdt roen og gjorde et topp løp som ga henne en 2. plass, like bak franske Margot Dajoux som vant.

I samme mesterskap stilte Ingeborg Synstnes Hole også i Womans Uphill U20 Race, der hun også gjorde en sterk prestasjon og tok 4. plass, bare 18 sekunder bak bronsemedaljen.

Aron Rodal Haugen, Trollheimen Fjellsportklubb, ble nummer 18 i U20 for menn for Uphill og nummer 26 i klasse Up & Down.

Hele mesterskapet heter Off-Road Running Championships, og det ble konkurrert i flere ulike kategorier.

10 beste kvinner i Womens Up & Down U20 Race

Rank Bib Name Country Time 1. 508 DAJOUX Margot FRA 31:50:00 2. 528 HOLE Ingeborg Synstnes NOR 32:07:00 3. 514 WHITAKER Eve GBR 32:18:00 4. 523 ARNOLDO Lucia ITA 32:32:00 5. 506 PUJALTE Marina ESP 32:54:00 6. 526 HOFER Anna ITA 33:48:00 7. 510 MUGNIER Alice FRA 34:06:00 8. 511 BELL Georgia GBR 34:23:00 9. 504 HERAULT Ines ESP 34:33:00 10. 507 ANDRE Lila FRA 35:05:00

Resultater for Mens Up & Down U20 Race

Rank Bib Name Country Time 1. 410 PUYDEBOIS Antoine FRA 27:46:00 2. 409 MONGELLAZ Jules FRA 28:02:00 3. 408 HENRIC Mael FRA 28:18:00 … 26. 427 HAUGEN Aron Rodal NOR 31:35:00

Rank Bib Name Country Time 1. 114 EHRLE Julia GER 41:50:00 2. 113 WHITAKER Eve GBR 43:40:00 3. 106 BECK Lili FRA 44:19:00 4. 128 HOLE Ingeborg Synstnes NOR 44:37:00

Rank Bib Name Country Time 1. 36 BÜHRER Matthieu SUI 36:09:00 2. 35 BERGER Loïc SUI 36:30:00 3. 9 MONGELLAZ Jules FRA 37:06:00 .. 18. 26 HAUGEN Aron Rodal NOR 40:46:00



Trailrunning senior

Beste norske kvinne ble Sara- Rebekka Linde som løp et kanonløp og ble nr.17. Mari Dahl Fenre brøt. Blant mennene ble Fredrik Bruseth Toreli beste norske løper på en 18. plass.

I disiplinen Up & Down for kvinnene ble Karoline Holsen Kyte nummer 26 mens Eli Anne Dvergsdal ble nummer 34 og Anita Iversen Lilleskare ble nummer 39.

I samme disipln for mennene ble det Halfdan-Emil Færø som ble beste norske med en 21 plass. Håkon Skarsholt og Joel Dyrhovden ble henholdsvis nummer 29 og 35.

Rank Bib Name Country Time 1. 911 GEOFFRAY Clementine FRA 05:44:37 2. 912 L'HIRONDEL Blandine FRA 05:53:49 3. 913 MARTIN Adeline FRA 05:56:44 .. 06:02:15 17. 947 LINDE Sara-Rebekka Færø NOR 06:10:13 DNF 946 FENRE Mari Klakegg NOR 06:10:54

Rank Bib Name Country Time 1. 823 CARDIN Thomas FRA 04:58:22 2. 826 ROUBIOL Benjamin FRA 05:04:01 3. 825 ROLLAND Loic FRA 05:07:38 .. 18. 861 BRUSETH TORELI Fredrik NOR 05:29:36 34. 863 HERMANSEN Didrik Grytbak NOR 05:43:10 38. 864 STEIEN Aasmund Kjøllmoen NOR 05:47:14 60. 862 FENRE Tobias Dahl NOR 06:33:42

Rank Bib Name Country Time 1. 721 ENGELHARD Nina GER 01:22:44 2. 760 WYDER Judith SUI 01:23:09 3. 749 FLOREA Monica Madalina ROU 01:23:12 … 24. 743 KYTE Karoline Holsen NOR 01:31:42 34. 742 DVERGSDAL Eli Anne NOR 01:34:52 39. 744 LILLESKARE Anita NOR 01:36:17