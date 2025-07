Filip var påmeldt på 800 og 1500 meter og Henrik på 5000 meter.

– Både Filip og Henrik må dessverre stå over NM på grunn av sykdom. Det er selvsagt veldig leit, men de vil ikke ta noen risiko med tanke på den videre sesongen, uttaler medierådgiver Espen Skoland til NRK.

Jakob Ingebrigtsen var ikke påmeldt til NM pga. akillesskade.

Det ble denne uken kjent at Gjert Ingebrigtsen har fått akkreditering til mesterskapet som trener for Narve Gilje Nordås og Per Svela. Narve Gilje Nordås er påmeldt 1500 meter og 5000 meter, mens Per Svala skal løpe både 5000 meter og 10 000 meter.

Påmeldt på 5000 meter var også Karoline Bjerkeli Grøvdal, men heller ikke den største kvinnelige profilen stiller til start i NM.

– Hun ble overrasket over at hun var påmeldt. Det er ingen dramatikk, skader eller lignende, bare ren prioritering, melder innleder Øystein Jarlsbo, mediekontakt i friidrettsforbundet til NRK.

