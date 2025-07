Vetle Farbu-Solbakken fra IL i BUL og Mikkel Blikstad Thomassen fra IK Tjalve stilte i hvert sitt heat på forsøkene på 1500 m torsdag der de fire første over målstreken i hvert heat pluss de fire beste tidene totalt gikk til lørdagens finale.

Vetle Farbu Solbakken var først i aksjon og la seg på halen fra start i det første heatet. Nederlandske Stefan Nillessen gikk opp i front, og det var seks løpere med i kampen om de fire direkte plassene til finalen der bare seks hundredeler skilte de tre første over målstreken, Stefan Nillessen, polakken Filip Rak og franske Teo Dabos. Åtte løpere fra heatet gikk videre til finalen fra dette heatet der Velte Farbu Solbakken endte som 11. mann i det 13 mann store feltet med 3:48:44.

Vetle Farbu-Solbakken på halen av feltet fra start. (Foto: Arne Dag Myking)

Et samlet felt med en runde igjen. (Foto: Arne Dag Myking)

Vetle Farbu-Solbakken over mål og konstaterer at det ikke holdt til finale. (Foto: Arne Dag Myking)

1500 m menn - heat 1:

Rank Athlete Country Birthdate Mark 1 Stefan Nillessen NED 02.01.2003 3:43.90 Q 2 Filip Rak POL 03.02.2003 3:43.92 Q 3 Teo Dabos FRA 25.05.2004 3:43.96 Q 4 Ferenc Soma Kovács HUN 14.06.2004 3:44.10 Q 5 Thomas Bridger GBR 22.03.2003 3:44.17 q 6 Simone Valduga ITA 21.07.2004 3:44.18 q 7 João Santos POR 03.11.2004 3:45.25 q 8 Alessandro Pasquinucci ITA 15.03.2003 3:46.12 q 9 Ugur Kemal Derin TUR 30.01.2004 3:46.14 10 Jan Dillemuth GER 09.03.2004 3:46.54 11 Vetle Farbu-Solbakken NOR 25.09.2003 3:48.44 12 Christoph Maximilian Schrick GER 07.04.2003 3:50.93 13 Ahmet Civci TUR 29.08.2004 3:56.38

Dobbelt fransk i det andre heatet

Mikkel Blikstad Thomassen stilte i det andre heatet og måtte i likhet med Farbu Solbakken prestere over evne for å ha håp om å gå videre. Tjalveløperen med hockeysveisen lå seg i bakre del av feltet og løp taktisk fornuftig inne ved lista. Selv om de hadde tidene fra det første heatet å gå på, gikk det saktere og det ble hard kamp om posisjonene. På sisterunden avanserte nordmannen men greide ikke å blande seg inn i tetkvartetten som skilte seg klart ut.

En hundredel skilte de to franskmennene, Paul Anselmini og Anas Lagtiy Chaoudar, på et sekund svakere vinnertid enn i første heat. Mikkel Blikstad Thomassen ble 7. mann på 3:47.54 og hadde vel to sekunder opp til 4. mann som gikk til finale.

Mikkel Blikstad Thomassen klar for sin EM-debut. (Foto: Arne Dag Myking)

13 mann samlet fra start. (Foto: Arne Dag Myking)

Mikkel Blikstad Thomassen ruver i feltet. (Foto: Arne Dag Myking)

Fire mann skiller seg ut på oppløpet. (Foto: Arne Dag Myking)

Franske Paul Anselmini og Anas Lagtiy Chaoudar side om side over mål. (Foto: Arne Dag Myking)