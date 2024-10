Kristian Blummenfelt var i favorittsjiktet foran årets VM etter at han overbeviste med et EM-gull i Frankfurt tidligere i høst.

Ironman er den lengste og tøffeste triatlon-øvelsen, og består av 3,8 km svømming, 180 km sykling og 42,2 km løping, altså vesentlig lengre distanser enn det for eksempel er i OL.

Kristian Blummenfelt ble olympisk mester i triatlon i 2021, som altså har mye kortere distanser på de tre delene. Men han overbeviste stort da han samme år for første gang prøvde seg på en full Ironman, der han satte ny verdensrekord på distansen.

Magetrøbbel for Blummenfelt

Etter svømmingen var Kristian Blummenfelt nummer 14. Da han satte fra seg sykkelen hadde han avansert til en 9. plass, men da var det over 8 minutter frem til førstemann.

I følge BT fikk han problemer med magen under sykkeldelen, og måtte kaste opp flere ganger. Dette var ikke noe godt utgangspunkt for å løpe en full maraton til slutt, og derfra og inn tapte han mye. Han endte på en 35. plass, med tiden 8:29:58. Vinner ble Patrick Lange fra Tyskland, som brukte 7:35:53 samlet på de tre delene som en Ironman består av.

Gustav Iden brøt

Gustav Iden var ikke blant favorittene, i følge ham selv. Han valgte i år å stå over OL på grunn av en trøblete sesong, ikke minst etter at han mistet sin mor.

Gustav Iden ble verdensmester i Ironman i 2022.

Men det ble ikke noen god dag for Gustav Iden heller i dette VM. Etter svømmedelen var han tre og et halvt minutt etter de beste, og han brøt under den siste delen, løpingen.

Tre norske kvinner deltok i VM

Det var tre kvinner som deltok og også fullførte VM i Ironman. Det var Kristina Starheim, Ingun Vaglid og Gry Hauge Merkesdal.

Resultatene for kvinner: