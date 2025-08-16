FANA STADION: Etter et blytungt 2024 la Ingrid Kilvær Nilssen (22) fra Herøy IL om treningen i fjor høst. Lørdag løp hun inn til sin første juniortittel da hun vant 1500 meter på Fana.

– Jeg er veldig fornøyd med gullet. Jeg våget, gikk på en smell, men klarte likevel å vinne min første NM-tittel utendørs, sier Ingrid som presiserer at hun kjente syren på siste oppløpssiden.

Ingrid er Herøy sin eneste aktive utøver på litt nivå. Klubben holder til i Nordland. Hun starter nå på sitt fjerde år på friidrettslinjen i Steinkjer.

– Jeg debuterte på senior-NM i 2021. Året etter var jeg i finalen på 800 meter. Fra før har jeg vunnet junior-NM innendørs, og jeg har mange medaljer fra UM både ute og inne, sier Ingrid som har møtt veggen det siste årene.

– Fjoråret var nesten en katastrofe. Nå er jeg på gang i igjen, understreker hun. Herøy-jenta slet med pusten i hele fjor.

– Vi trodde lenge at det var astma. Det var det ikke. Jeg fikk ikke nok luft, men vi har delvis fått orden på det nå, sier hun.

Ingrid kom til finalen på 1500 meter under Hoved-NM på Askøy. Det er ikke lenge siden hun satte pers med 4.32.

– Målet i dag var å straffe den. Det gikk heller dårlig. Jeg åpnet for hardt og ble fryktelig stiv mot slutten, oppsummerer hun. Herøy-jenta har for vane å gå rolig ut, og avslutte tøft.

– I dag var det stikk motsatt, presiserer hun.

Løper lengre

Ingrid var best på 800 meter når hun flyttet til Steinkjer. Distanse nummer to var 400.

– Nå er 1500 min klare favoritt. Jeg er spent på søndagens 3000 meter. Det er en distanse jeg ikke har mye erfaring med å løpe, avslutter Herøy- jenta.

Målgang for Ingrid Kilvær Nilssen med god margin bakover.(Foto: Arne Dag Myking)

Sølvmedaljør Eva Friestad fra Kristiansand IF. (Foto: Arne Dag Myking)

Bronsen gikk til Bethine Riise Carlsen fra Varegg Fleridrett. (Foto: Arne Dag Myking)

Seline Midtbø Dybvik fra Hinna Friidrett inn til 4. plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Bilde NM-medaljører (fra v.) Eva Friestad, Ingrid Kilvær Nilssen og Bethine Riise Carlsen. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 1500 meter-finale KU23: