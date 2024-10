Vi har tidligere skrevet om at det ble norsk kvinneseier også på den halve distansen, 50k, til Sylvia Nordskar. Begge distansene inngikk i det samme arrangementet Metropole Nice Côte d’Azur, som inngår i verdensserien UTMB. Alle distansene har målgang i Nice. Løpet gikk sist helg.

100k Roubion-Nice hadde en krevende rute med 4500 høydemeter. Det var 1111 startende, hvorav 897 kom seg til mål i Nice. Roubion er en landsby opp i mot de franske alpene, og løypen går gjennom et kupert terreng ned mot den franske riviera, til Nice.

Foruten Ingrid M Due-Gundersen så var det også fire norske menn som gjennomførte løpet. Dette var Håvard Helgesen, Mathias Lorentsen, David Adamson og Anders Vekve.

Ingrid M Due-Gundersen forteller til Kondis at dette var hennes første 100k-løp. Hun meldte seg på her på grunn av at 50k var fulltegnet.

Resultatene kan du se under her.

Ingrid M Due-Gundersen har lagt ut denne løpsrapporten på sin Strava-konto:

Løp i Frankrike er tydeligvis tingen for meg. Min første 100k - eller 114k, 5150 høydemeter, så ganske fornøyd med å ta seieren. Sekundering og proff-support av Nils Due-Gundersen gjennom hele løpet - det gjorde susen!

Satte ut i 60k fart (som er det eneste jeg kjenner til), men var veldig spent på hvordan kroppen kom til å reagere etter det. Hadde ledelsen hele løpet, men forfølgelsesangst fra start til slutt. Takk til kameraduden som løp med meg i 40km (20-60km) - det disiplinerer når man blir filmet og utrolig proft (UTMB👏). Holdt relativt greit til stigning tre, men der tok høydemeterne aldri slutt (og kameraduden var borte). Var sikker på at nr2 akulle ta meg igjen, men med voksenkjeft fra Nils klarte jeg å ta ut det lille ekstra som var nødvendig for å holde på ledelsen. Ingen vondter (unntatt magen), men utrolig tungt🥵. De bratteste stigningene jeg har hatt. Likevel, fantastisk opplevelse med utsikt over fjellene, froststier på 2000m, nydelige franske småbyer og avslutning på promenaden i Nice.

Resultater 10 beste kvinner:

Rank Overall Sex Cat. Runner Nat. UTMB indx BIB Cat. Time 50 1 1 Ingrid M DUE-GUNDERSEN Fossum IF NO 626 1026 45-49W 15:02:49 57 2 1 Wonny KEIL Salomon Running Team AT 635 1025 20-34W 15:10:45 69 3 1 Aurélie DE BREMOY FR 605 1028 35-39W 15:37:08 134 4 2 Nora SCHIEF DE 647 1022 20-34W 17:02:21 157 5 3 Caroline GRÉGOIRE Biotrail BE 573 1305 20-34W 17:33:44 176 6 1 Caroline DHOOGE BE 563 1344 40-44W 17:54:54 203 7 4 Minja LANGEL FI 2445 20-34W 18:18:34 207 8 5 Stana BOSIC LU 555 1598 20-34W 18:21:37 215 9 6 Marion BERRA FR 591 1482 20-34W 18:27:34 265 10 1 Linda LINDBERG SE 546 1415 50-54W 19:03:49

Seieren er i boks. (Foto: arrangør)

Norske deltakere:

Rank Overall Sex Cat. Runner Nat. UTMB indx BIB Cat. Time 50 1 1 Ingrid M DUE-GUNDERSEN Fossum IF NO 626 1026 45-49W 15:02:49 54 53 36 Håvard HELGESEN Mandag IK NO 680 1101 20-34M 15:07:59 198 192 108 Mathias LORENTSEN Team Andiamo/PwC BIL NO 588 1263 20-34M 18:15:41 541 512 12 David ADAMSON David ADAMSON NO 452 1969 55-59M 22:28:27 615 579 37 Anders VEKVE Dynafit/ Fjellsport NO 513 1608 50-54M 23:31:40



Løypeprofil og kart over 100k-løypen.

Ultra Trail MétropoleNice Côte d`Azur 100M

Det var også noen norske deltakere på den aller lengste distansen i dette løpet, Ultra Trail MétropoleNice Côte d`Azur 100M, som var 159 kilometer:

Norske deltakere: