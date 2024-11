Parkrun tok for en tid tilbake en noe omstritt avgjørelse om å slutte å føre statistikk over bestetider. Men når noen setter ny parkrun-rekord, så blir det likevel lagt merke til.



Nick Griggs forteller til Athletics Weekly at han på forhånd visste at formen var bra og at han på en god dag kunne ta rekorden, uten at det var noe han fokuserte så mye på. Med en sluttspurt forbedra han Andi Butcharts ett år gamle rekord med ett sekund.

– Jeg tror ingen helt visste før etter målgang. Jeg så på klokka at jeg hatt løpt et sekund under rekorden, og det kom som et lite sjokk. For å være ærlig, så hadde jeg ikke tenkt noe særlig på det, men etterpå forstod vi alle at det var en del oppmerksomhet rundt det.



Persen til Nick Griggs på 5 km er på 13.39, så den blir fremdeles stående. Og sjøl om 13.44 er ei god gateløpstid, så er det et godt stykke fram til både europa- og verdensrekorden. Jimmy Gressier og Dominic Lokinyomo deler den europeiske rekorden på 13.12, mens Berihu Aregawi har verdensrekorden på 12.49. Så skal det sies at løypa i Victoria Park i Belfast delvis går på mjukt underlag og derfor neppe er like rask som helt flate asfaltløyper.



Men Nick Griggs er kjent som en veldig god terrengløper, og i fjor ble han nummer tre i U20-klassen i EM terrengløp, bare slått av danske Axel Vang Christensen og nederlandske Niels Laros. Siden Griggs fyller 20 år i desember, blir han i år henvist til å løpe i U23-klassen i EM terrengløp. Griggs håper han blir tatt ut på det irske laget til mesterskapet som går i Antalya i Tyrkia 8. desember.

Beste parkrun-tida oppnådd av en kvinne er på 15.13. Også den er satt av en irsk løper, Ciara Mageean, som i 2023 satte rekorden i samme løype Griggs satte herrerekorden.





Her ser vi Nick Griggs i rygg på Niels Laros og Alex Vang Christensen under EM i Brussel i desember i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)