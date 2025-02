Jacob Kiplimo leverte en prestasjon for historiebøkene under eDreams Mitja Marató Barcelona. Den 24 år gamle uganderen ble den første løperen til å bryte 57-minuttersgrensen på halvmaraton, og tiden 56.42 var hele 48 sekunder raskere enn Yomif Kejelchas tidligere rekord på 57.30!

- Det er kanskje den mest ekstreme verdensrekorden i friidrett akkurat nå. En tid som indikerer langt under to timer på maraton. Det vil skape sjokkbølger i løpemiljøet, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Kiplimo løp i nærmest perfekte forhold i Barcelona denne søndagen, med 13 grader og stillestående luft. Han åpnet raskt og passerte 5 km på 13.34, før han fortsatte å øke tempoet. Ved 10 km lå han an til en tid under 57 minutter med en passeringstid på 26.46. På vei mot mål satte han også verdensrekord på 15 km med 39.47.

- Jeg ville ha et sterkt løp, men jeg forventet ikke å sette verdensrekord. Jeg følte meg bra, og da jeg så at jeg lå på rekordtempo, bestemte jeg meg for å holde farten uansett, forteller Kiplimo til BBC Sport.

Han fullførte løpet med en snittfart på vanvittige 2.41 per kilometer. En hastighet som tilsvarer over 22,3 km/t.



Kiplimo retter blikket mot London Marathon

Kiplimo har nå annonsert at han ikke skal konkurrere igjen før sin debut på maratondistansen i London 27. april. Med denne formen er forventningene skyhøye, og mange spekulerer allerede i om han kan utfordre verdensrekorden på maraton. Hvis han kan holde dette tempoet gjennom en hel maraton, kan han utvilsomt bli den første som løper under to timer i et offisielt maratonløp.



Norske løpere i Barcelona

Flere norske løpere var også i aksjon i Barcelona, og det ble løpt raskt også av mange av disse.



Beste norske herreløper ble Awet Kibrab Nftalem, som forbedret sin personlig beste fra København for et halvt år siden. I dag løp han inn til imponerende 1.00.46, noe som holdt til 7. plass. Tedros Gebretensai Haile (Haugesund IL) ble nest beste norske mannlige løper med 1.03.50 og en 35. plass. Sjur Krystad Prestsæter (SK Vidar) fulgte på 42. plass med 1.04.10, mens Eivind Øygard (Jølster IL) tok 48. plass med 1.04.16.

På kvinnesiden var Kristine Meinert Rød (Sportsklubben Vidar) raskest av de norske, med en solid 28. plass på 1.13.12. Vibeke Jensen (Strindheim IL) fulgte med 1.14.29, mens Shangave Balendran (Lofoten Løpeklubb) tok 48. plass med 1.16.27.



Norske menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Nasjon Tid 35 Tedros Gebretensai Haile Haugesund IL NO 01:03:50 42 Sjur Krystad Prestsæter SK Vidar NO 01:04:10 48 Eivind Øygard Jølster IL NO 01:04:16 68 Henrik Marius Laukli Strindheim IL NO 01:06:02 77 Rune Baekgaard NO 01:06:23 88 Sondre Arne Hoff IL Gular NO 01:06:38 112 Nicolay Andersen SK VIDAR NO 01:07:39 135 Kristian Ulriksen Tromso Lopeklubb NO 01:08:52 142 Bjørn Erik Langstein Tomrefjord IL NO 01:09:05 148 Finn Isaksen Spirit friidrettsklubb NO 01:09:17 149 Einar Johan Melsom Independiente NO 01:09:22 152 Endre Berg Leiren Strindheim IL NO 01:09:27 153 Fredrik Abrahamsen Deilkås Independiente NO 01:09:30 154 Emil Aale Hægermark Strindheim IL NO 01:09:31 171 Sebastian Høydal Varegg NO 01:09:47 184 Adrian Hoel Oslo politis forening NO 01:10:12 187 Øystein Støfring Jølster IL NO 01:10:20 192 Martin Brekke Independiente NO 01:10:22 202 Arve Listaul Seljord IL NO 01:10:33 223 Lars Andreas Arud Snøgg Friidrett NO 01:11:01 225 Sindre Rønning Independiente NO 01:11:03 227 Kjell Arne Trælnes SØMNA IL NO 01:11:06 230 Sander Abra Deilkas Independiente NO 01:11:08



Norske kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Nasjon Tid 28 Kristine Meinert Rød Sportsklubben Vidar NO 01:13:12 36 Vibeke Jensen Strindheim IL NO 01:14:29 48 Shangave Balendran Lofoten Løpeklubb NO 01:16:27 57 Helena Hope Haugesund IL NO 01:18:24 61 Ingrid Gaarder Osterøy IL NO 01:18:53 64 Adele Norheim Henriksen IL Gular NO 01:19:11 69 Ingrid Syltern Nerland Gular IL NO 01:19:56 71 Marte Gleditsch Pace Project NO 01:20:07 74 Synne Groufh-Jacobsen Kristiansand lopeklubb NO 01:20:41 84 Linnea Öberg Independiente NO 01:21:17 86 Anne Hansen IL Gular NO 01:21:21 93 Marie Kloster IL Skjalg NO 01:22:03 113 Kerstin Kalsås Tyn_deg NO 01:23:31 118 Jenny Mathiesen Independiente NO 01:23:45 126 Marthe Kristine Hafsahl Karset Independiente NO 01:24:47 130 Guro Hoff Gular IL NO 01:25:01 193 Christina Ingebrigtsen Sandnes Idrettslag NO 01:28:32

Yomif Kejelcha imponerte i Castellón

Mens Kiplimo herjet i Barcelona, var etiopiske Yomif Kejelcha ute etter revansj i 10 km-løpet i Castellón. Kejelcha løp inn til 26.30, den nest raskeste tiden på distansen noensinne, men ironisk nok mistet han verdensrekorden på halvmaraton kun minutter etter at han selv hadde krysset målstreken.

- Jeg var overbevist om at jeg skulle slå verdensrekorden i dag, sier en skuffet Kejelcha til World Athletics.

Selv om han ikke klarte å løpe til verdensrekord, slo Kejelcha den etiopiske rekorden og satte personlig bestenotering på 10 km.

Resultater fra Barcelona halvmaraton

20 beste menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Nasjon Tid 1 Jacob Kiplimo Nike UG 00:56:42 2 Geoffrey Kipsang Kamworor NNR KE 00:58:44 3 Samwel Nyamai Mailu Hoka KE 00:59:40 4 Yeman Crippa Adidas IT 00:59:52 5 Benard Kibet Murkomen Li-Ning KE 01:00:01 6 Roncer Kipkorir Konga Li-Ning KE 01:00:46 7 Awet Kibrab Nftalem NO 01:00:46 8 Abdi Nageeye NNR NL 01:00:58 9 Marc Scott NNR GB 01:01:00 10 Ezekiel Mutai Nike UG 01:01:01 11 Filmon Tesfu NL 01:01:02 12 Habtamu Birlew Denekew TRANSPERFECT CA TMB AFANOC ET 01:01:09 13 Ignacio Erario Adidas AR 01:01:09 14 Jacob Sommer Simonsen DK 01:01:11 15 Phil Sesemann GB 01:01:28 16 Zakariya Mahamed Puma GB 01:01:43 17 Amanal Petros Puma DE 01:01:51 18 Rui Pinto Sporting Club de Portugal PT 01:01:52 19 Luís Miguel Almeida Borges KIPRUN PT 01:01:54 20 Xavier Chevrier ASICS - ATLETICA VALLI BERGAMASCHE IT 01:01:56



20 beste kvinner