Kiplimo viste sin klasse allerede fra første kilometer. Han passerte 5 km på 13.44 og 10 km på 27.15 – hele 34 sekunder raskere enn i fjor. På tross av et kupert løypeprofil med syv merkbare bakker, holdt Kiplimo et imponerende tempo gjennom hele løpet og vant overlegent.

Andreplassen gikk til hjemmehåpet Mike Foppen, som løp inn til 43.19. Marc Scott fra Storbritannia sikret tredjeplassen to sekunder bak med 43.21.



Ugandas dominans fortsetter

Mennenes klasse i Zevenheuvelenloop har nå blitt vunnet av en ugandisk løper åtte år på rad. Løpet har en lang historie som en rask og konkurransedyktig arena, og det var her Joshua Cheptegei satte den tidligere bestetiden på 15 km i 2018.

Det er verdt å merke seg at Kiplimo allerede har løpt enda raskere på 15 kilometer. Da han satte verdensrekorden på halvmaraton i Lisboa i 2021, passerte han 15 km på 40.27.



Imponerende debut i kvinneklassen

I kvinneklassen tok etiopiske Mizan Alem en overbevisende seier på 46.51. Etter en kontrollert start tok hun ledelsen før 4 km og økte derfra jevnt til mål. Diane van Es fra Nederland løp inn til andreplass med 47.51, mens Enyish Mengie fra Etiopia fullførte pallen på 49.21.

Alem er nå den tredje raskeste kvinnen i løpets historie, bak Letesenbet Gidey (44.20) og Tirunesh Dibaba (46.29).



Løpet som tiltrekker verdenseliten

Zevenheuvelenloop, også kjent som "Seven Hills Race", er en årlig test for verdens beste langdistanseløpere. Jacob Kiplimos prestasjoner de siste årene har vært med på å befeste løpets status som et av de mest prestisjefylte gateløpene i verden.





Zevenheuvelenloop er et tradisjonsrikt løp som mange stiller opp i hvert år. (Foto: arrangøren)



Menn

Plass Navn By/Nasjon Chiptid 1 Jacob Kiplimo UG 00:40:42 2 Mike Foppen AV Cifla 00:43:19 3 Marc Scott GB 00:43:21 4 Rui Aoki JP 00:43:21 5 Matthew Kiplimo KE 00:43:23 6 Mustefa Kedir Prins Hendrik 00:43:27 7 Michael Somers Nijmegen 00:43:40 8 Stan Niesten DEM 00:43:47 9 Filimon Abraham DE 00:43:48 10 Hikaru Tujihara JP 00:43:55 11 Richard Douma AV Zaanland 00:44:01 12 Yacoub Labquira MA 00:44:02 13 Koen Naert BE 00:44:05 14 Amaury Paquet BE 00:44:26 15 Mahadi Abdi Ali AV Unitas 00:44:36

Kvinner