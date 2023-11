Som navnet på løpet indikerer, er det sju merkbare motbakker i dette løpet der det likevel vanligvis løpes fort. Det var også i Zevenheuvelenloop at Joshua Cheptegei for fire år siden satte sin bestenotering på 15 km.



41.05 på 15 km gir en snittfart per 5 km på 13.42 og ei km-tid på 2.44. Men med en tøff stigning på de første 5 kilometerne passerte Jacob Kiplimo ikke fortere enn på 14.24. Men så ble farten økt, og etter en neste 5 km på 13.25 ble 10 km passert på 27.49. Den tredje og siste 5 kilometeren gikk på superraske 13.16.



Så skal det sies at den samme Jacob Kiplimo passerte 15 km på ei enda bedre tid da han satte verdensrekorden på halvmaraton. I Lisboa i 2021 passerte han 15 km på 40.27 på vei mot 57.31 på halvmaraton.



Kvinneklassen i Zevenheuvelenloop ble vunnet av kenyanske Beatrice Chepkoech som er mest kjent som 3000 m hinder-løper. Hun vant på 47.12 med 41 sekunders margin tll Lonah Salpeter fra Israel på andreplass.



I herreklassen ble det dobbelt ugandisk med Rogers Kibet 1.39 bak Kiplimo. Svenske Emil Danielsson kom på sjuendeplass med 44.06. Ingen norske var å finne i første del av resultatlista.



15 kilometeren går over sju hauger, så slik sett er ikke Zevenheuvelenloop noe typisk rekordløp. (Foto: arrangøren)



Høsten kan være vakker også i Nederland, og noen klarte kombinere det å løpe fort og nyte naturen. (Foto: arrangøren)



Menn Brutto Netto 1 Jacob Kiplimo UG 00:41:05 00:41:05 2 Rogers Kibet UG 00:42:44 00:42:44 3 Amos Serem KE 00:43:07 00:43:07 4 Filmon Tesfu SV Sportlust 00:44:00 00:44:00 5 Mike Foppen AV Cifla 00:44:01 00:44:01 6 Mustefa Kedir Prins Hendrik 00:44:04 00:44:04 7 Emil Danielsson SE 00:44:06 00:44:05 8 Therence Bizoza BI 00:44:10 00:44:10 9 Yohanes Chiappinelli IT 00:44:14 00:44:14 10 Kebede Tulu ET 00:44:34 00:44:34 Kvinner 1 Beatrice Chepkoech KE 00:47:12 00:47:12 2 Lonah Salpeter IL 00:47:55 00:47:55 3 Stella Chesang KE 00:48:02 00:48:01 4 Isobel Batt-Doyle AU 00:48:22 00:48:20 5 Charlotte Purdue GB 00:49:09 00:49:06 6 Vivian Cheruiyot KE 00:49:19 00:49:19 7 Jill Holterman AV Zaanland 00:49:59 00:49:59 8 Jacelyn Gruppen HAC '63 00:50:16 00:50:16 9 Ineke van Koldam AV Phoenix 00:52:07 00:52:05 10 Leonie Balter AVON 00:52:18 00:52:15



Jacob Kiplimo er en av verdens virkelig store løpestjerne og etter at han måtte melde avbud til VM i Budapest på grunn av skade, er han nå virkelig tilbake. (Foto: arrangøren) ​