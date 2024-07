Monaco er kjent for raske 1500 meterløp, og dette løpet var intet unntak. Farten var høy fra start, og den første haren passerte 400 meter på 55.17 sekunder, med Ingebrigtsen rett bak, fulgt av Timothy Cheruiyot og amerikaneren Yared Nuguse. Farten ble holdt høy også på den neste runden, og 800 meter ble passert på 1.50,66.

Fartsholder Pieter Sisk gjorde en solid jobb fram til nesten 1100 meter, hvor Ingebrigtsen tok over den første posisjonen i feltet. Ved runding til siste runde hadde han allerede et forsprang på omtrent tre meter, og dette forspranget økte raskt. Med 200 meter igjen var det klart at Jakob kom til å vinne. Spørsmålet var bare hvor fort han ville løpe.

Ingebrigtsen avsluttet løpet med en imponerende siste runde på 54.0 sekunder, noe som ga ham en sluttid på 3.26,73. Tiden er ny personlig rekord, verdensledende for 2024 og europeisk rekord.



- Jeg må fortsatt prestere når det virkelig gjelder, men det er selvfølgelig en fantastisk følelse å kunne forbedre min personlige rekord. Målet for dette løpet var å teste meg fysisk og se hvor jeg står, og jeg er fornøyd med løpet og føler meg sterk, sa Ingebrigtsen i intervjusonen.

På spørsmålet om det å løpe uten en hare i OL, viste han selvtillit.

- Hvor mange harer var det i Roma, Tokyo og Eugene? Den største forskjellen er at jeg alltid er der. Det er vanskelig å lykkes i 100 av 100 løp, men jeg prøver alltid å prestere mitt beste, svarte han.

Om muligheten for å sette verdensrekord sa han:

- Jeg tenkte ikke på verdensrekorden under dette løpet. Jeg har en følelse av hvor jeg står fysisk, og det handler om personlig forbedring og det å ta noen tideler her og der. Gjør jeg det konsekvent, er det bare et spørsmål om tid før jeg setter verdensrekord.



Du kan se et av intervjuene hans her (engelsk)



Gilje Nordås Nærmer seg storformen

Narve Gilje Nordås sikret sjetteplass i Monaco på fredag. Etter å ha tatt en sensasjonell bronse på samme distanse i fjorårets VM, har han i år strevd med å finne toppformen. Fredagen ga derimot en positiv utvikling, da han satte sesongbeste med tiden 3.31,06. Han løp seg fint opp i feltet på den siste runden.

– Jeg skal ikke klage. Det er et lite sekund bak pers. Jeg holdt meg på beina, og jeg kom i mål også. Det går den riktige veien nå, sa han til NRK.



Fire løpere under 3.30

Jakob Ingebrigtsen var langt under den mye omtalte 3.30-grensa med sine 3.26,73. Timothy Cheruiyot fra Kenya kom på andreplass med 3.28,71, mens landsmannen Brian Komen tok tredjeplassen med 3.28,80. Yared Nuguse fra USA ble nummer fire med 3.29,13 etter å ha ligget godt an, men falmet litt på de siste meterne.



Historiske prestasjoner

Dette løpet markerte også fjerde gangen Ingebrigtsen har slått den europeiske rekorden på 1500 meter siden 2021. Han er nå innehaver av de seks raskeste utendørstidene på 1500 meter for en europeisk utøver.

- Jeg gleder meg til Paris. Jeg føler meg sterk, og jeg skal gjøre mitt beste for å ta med gullmedaljen hjem, sa han til media etter løpet.

Ingebrigtsen bekrefter med dette løpet at han er en klar favoritt til OL i Paris. Men det blir allikevel meget spennende å se hva løpere som britiske Josh Kerr og Jake Wightman kan stille opp med.



Rått løp av Jessica Hull ga verdensrekord på 2000 meter

At Jessica Hull gikk for verdensrekord på 2000 meter visste vi, men at det skulle se såpass overlegent ut var noe overraskende. Dette var første gang Hull løp denne distansen, og hun slo den eksisterende verdensrekorden med hele to sekunder.

- Jeg kom hit i kveld for å se hva jeg kunne få til etter søndagens løp, sa Hull til FloTrack.

- Mitt mål har hele tiden vært å ha dette som mitt siste løp før OL, og jeg ønsket å teste meg selv skikkelig, fortsatte hun.



Jessica Hull fra VM i Budapest 2023. (Foto: Arne Dag Myking)

Opprinnelig skulle Hull løpe 1500 meter, men distansen ble endret til 2000 meter.

- Det passet egentlig fint, da jeg liker å avslutte med en lengre distanse før et mesterskap. Det var annerledes, men jeg følte meg sterk gjennom hele løpet, fortalte Hull.

Hull har de siste årene lagt om treningen til å fokusere mer på mellomdistanse, og dette har åpenbart gitt resultater.

- Jeg har trent som en ekte mellomdistanseløper det siste året, og det har gjort meg mye sterkere. Det har vært spennende å se fremgangen, sa hun.