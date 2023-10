Årets mannlige utøver. (Fotomontasje fra European Athletics facebookside)

Begge utøverne stakk av med to gullmedaljer under innendørs-EM i friidrett i Istanbul 2023 som et innledning til strålende utendørsprestasjoner med gullmedaljer under friidretts-VM i Budapest.

Jakob Ingebrigtsen satte europeiske rekorder på ikke mindre enn fem forskjellige distanser utendørs og avsluttet sommeren med å vinne 1 mile og 3000 m i Diamond League-finalen i Eugene to dager etter hverandre, begge på nye europeiske rekorder på henholdsvis 3:43,73 og 7:23,63.



Han satte også en verdensrekord på 2000 m på 4:43,13, verdens beste-notering på 2 mile på 7:54,10 samt senket sin europeiske rekord på 1500 m til 3:27,14.



Jakob Ingebrigtsen fikk prisen foran utøveren han delte prisen med for tolv måneder siden, stavhopperen Armand Duplantis fra Sverige og lengdehopperen Miltiadis Tentoglou fra Hellas.

Femke Bol ble nominert til prisen for årets idrettsutøver i Europa sammen med den dobbelte verdensmesteren Maria Perez fra Spania og Ukrainas Yaroslava Mahuchikh.

De europeiske U20-mesterne, høydehopperen Angelina Topic fra Serbia og lengdehopperen Mattia Furlani fra Italia ble kåret til årets Rising Stars.

Årets kvinnelige utøver. (Fotomontasje fra European Athletics facebookside)