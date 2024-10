Hver av de tolv nominerte har fått med to punkt i begrunnelsen for at de er blant de utvalgte. For Jakob Ingebrigtsen er det disse to tinga som er trukket fram:

OL-gull på 5000 m

Verdensrekord på 3000 m

Så gjenstår det å se om det holder i den harde konkurransen. Avstemning via Facebook, Instagram og X vil ha 25 prosents betydning, World Athletics Family's stemmer vil telle 25 prosent, mens The World Athletics Council's stemmer vil telle 50 prosent.

I alt er det tre kategorier i kåringen – Track (løping), Field (hopp og kast) og Out of Stadium (løp og kappgang utenfor bane). Når beste kvinne og mann i hver av de tre kategoriene er kåra, vil en så kunne stemme over hvilke to som blir kåret til årets friidrettsutøvere.

Jakob Ingebrigtsen får i første omgang konkurranse fra 800 m-løper Emmanuel Wanyonyi fra Kenya, hekkeløperne Ray Benjamin og Grant Holloway fra USA samt kortsprinterne Letsile Tebogo fra Botswana og Noah Lyles fra USA.

På kvinnesida er det med to distanseløpere, Faith Kipyegon og Beatrice Chebet, begge fra Kenya.



Les mer om kåringen hos World Athletics



Jakob Ingebrigtsen er nok en gang blant de nominerte til å bli årets friidrettsutøver globalt sett. Han er også blant de tre finalistene i den europeiske kåringen. (Foto: World Athletics)



Konkurransen er hard med et felt av skarpskodde løpere fra hele verden. (Foto: World Athletics)