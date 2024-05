For to år siden snappet Jake Wightman VM-gullet på 1500 meter fra Jakob Ingebrigtsen. I fjor gjorde Josh Kerr det samme. På lørdag møtes alle tre på en engelsk mil i Prefontaine Classic i Eugene, USA. Det er dermed duket for litt av en thriller av et oppgjør mellom verdens beste mellomdistanseløpere.

Bare ta en kikk på startlisten for Mile Men:

Land Navn SB PB NOR INGEBRIGTSEN, Jakob 03:44 USA NUGUSE, Yared 03:51 03:44 AUS HOARE, Oliver 03:51 03:47 ESP GARCÍA, Mario 03:48 KEN CHERUIYOT, Reynold Kipkorir 03:48 USA HOCKER, Cole 03:48 USA CENTROWITZ, Matthew 03:59 03:49 GBR WIGHTMAN, Jake 03:52 03:50 KEN KIPSANG, Abel 03:51 AUS MYERS, Cameron 03:52 03:52 GBR GOURLEY, Neil 03:53 GBR KERR, Josh 03:54 NZL BEAMISH, Geordie 03:55 USA KESSLER, Hobbs 03:59 ETH GIRMA, Lamecha

7 av disse løp VM-finalen på 1500 meter i Budapest i fjor: Jakob Ingebrigtsen, Yared Nuguse, Mario García, Reynold Kipkorir Cheruiyot, Cole Hocker, Neil Gourley og Josh Kerr.

Og Jake Wightman er altså briten som spurtslo Jakob Ingebrigtsen i VM-finalen i 2022. Han har vært ute med skade i en periode, men skal nå være tilbake for fullt.

Yared Nuguse er løperen som fulgte Jakob Ingebrigtsen til målstreken nettopp i Eugene i Diamond League-finalen i september i fjor, et løp som ble en rekordfest av de sjeldne: Jakob Ingebrigtsen satte her europeisk rekord, Diamond League-rekord, stevnerekord, årsbeste i verden og personlig rekord.

Lemecha Girma har verdensrekorden på 3000 meter hinder, og tok en sølvmedalje i VM i denne øvelsen i fjor.

Det som er klart er i hvert fall at lørdagens løp i Eugene blir et oppgjør mellom verdens aller beste mellomdistanseløpere, og det vil gi oss en forsmak på det som kan skje i sommerens EM og OL.

I Prefontaine Classic er øvelsen altså en engelsk mil, som bare er litt lenger enn en 1500-meter, så dette er sammenliknbare løp. Hvis vi skal peke på noen navn som mangler i dette startfeltet så må det være Timothy Cheruiyot og Narve Gilje Nordås. Narve tok som kjent bronsemedaljen på 1500 meter i VM i fjor, rett bak Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr, og løpene han har gjort i år tyder på at han ikke har blitt noe dårligere i løpet av vinteren. Timothy Cheruiyot har VM-gull, OL-sølv og VM-sølv på 1500 m, og han har allerede vist god form i år – i Diamond League-stevnet i Doha slo han Narve klart.



Josh Kerr kunne i fjor juble over seieren på 1500 meter i VM. (Foto: Arne Dag Myking)

Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 meter

Det blir to norske toppløpere i dette Diamond League-stevnet. I tillegg til Jakob Ingebrigtsen så skal Karoline Bjerkeli Grøvdal delta på 5000 meter. Her møter hun to løpere i den absolutte verdenstoppen: Ejgayehu Taye og Sifan Hassan. Disse møttes også i fjorårets VM-finale på 10000 meter, der Sifan Hassan falt mens Ejgayehu Taye tok bronsemedaljen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har en pers på 5000 meter på 14:31, som er feltets 7. beste pers, så hun skal kunne holde nivået. Det blir spennende å se hva hun kan gjøre i et slikt sterkt felt.

(Bildet: Karoline Bjerkeli Grøvdal under 5000 meter i VM i 2023. Foto: Arne Dag Myking)

For noen år siden var Sifan Hassan tilsynelatende helt ustoppelig i Diamond League-serien. Mellom 2017 og 2022 tok den allsidige nederlandske distansestjernen ikke mindre enn 12 Diamond League-seire over fem forskjellige disipliner, med høydepunktet i 2019 da hun satte verdensrekord i Monaco og vant Diamond Trophy på 5000 meter.

(Bildet: Sifan Hassan tok en bronsemedalje på 1500 meter i VM i fjor. Foto: Arne Dag Myking)

Startliste 5000 meter kvinner:

Land Navn SB PB ETH TAYE, Ejgayehu 14:29 14:13 NED HASSAN, Sifan 14:59 14:13 ETH HAILU, Freweyni 14:23 JPN TANAKA, Nozomi 15:11 14:29 NOR GRØVDAL, Karoline Bjerkeli 14:31 VEN BREA, Joselyn Daniely 14:37 14:37 ETH ALEMESHETE, Mekedes 14:37 14:37 ETH DAGNACHEW, Ayal 14:37 14:37 ETH GEBRESELAMA, Tsigie 14:44 ETH BELAYNEH, Fantaye 14:45 KEN GATERI, Teresiah Muthoni 15:04 14:45 ETH MEBRATU, Aynadis 14:54 14:46 ETH ALEM, Mizan 14:46 ETH GETACHEW, Senayet 14:53 14:46 ETH NBRET, Yenawa 14:48 14:48 USA INFELD, Emily 15:21 14:51 AUS RYAN, Lauren 14:58 14:58 ETH HAILU, Lemlem 14:35 ETH HAYLOM, Birke 14:38 USA KELATI FREZGHI, Weini 14:53 ETH MESHESHA, Hirut

Andre løpsøvelser

Stevnet vil også inneholde flere spennende løpsøvelser med utøvere i verdensklasse. På 1500 meter for kvinner stiller britiske Laura Muir, som tok EM-tittelen på denne distansen i 2022. På 800 meter for kvinner får vi et oppgjør mellom britiske Keely Hodgkinson og Mary Moraa, som tok henholdsvis sølv og gull i fjorårets VM.

Stevnet sendes på NRK1:

Lørdag 25. mai, klokken 21:50 - 23:05 og 23:20 - 00:00