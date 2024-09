Sterk avslutning på sesongen

I årets siste Diamond League-stevne var Jakob Ingebrigtsen igjen storfavoritt på 1500 meter, selv om han tidligere i sesongen har møtt motstand fra konkurrenter som Yared Nuguse og Josh Kerr. Sistnevnte stilte ikke til start i Brussel, men feltet inneholdt likevel sterke navn som OL-vinner Cole Hocker.

Ingebrigtsen startet løpet rolig og la seg bakerst i feltet, men etterhvert jobbet han seg opp i tetposisjon. Med to runder igjen lå han rett bak Yared Nuguse og harene, og det ble klart at kampen om seieren ville stå mellom vår mann, Nuguse, Hocker og Cheriuyot. På siste runden snublet imidlertid Nuguse, noe som ga Ingebrigtsen den nødvendige luken til å holde unna for resten av feltet. Han krysset mållinjen på 3.30,37, med Timothy Cheruiyot på andreplass og Cole Hocker på tredje.

Etter løpet fortalte Jakob Ingebrigtsen til NRK at han bevisst valgte en annerledes tilnærming i Diamond League-finalen.

- Det er kanskje sånn i DL-finalen at man løser løpet litt annerledes. I dag handler det om å ha det gøy, og det er gøy å prøve forskjellige ting, sa han, som understreket at han kan vinne på flere måter.



- Jeg kan vinne på mange forskjellige måter. Det er greit å gjøre noe forskjellig. Skal ikke legge skjul på at jeg synes det er gøy å vinne. Han påpekte også at det å variere taktikken holder konkurrentene på tå hev:

- Jeg har tatt posisjon bak haren i mange løp, og når jeg ikke gjør det, får folk litt støkken i seg, fortalte han.



På siste oppløpsside så det ut som om Nuguse ville bli en skikkelig trussel, men han fikk avslutningen ødelagt.

- Det var dessverre noen som tråkket på meg, fortalte han etter løpet.

Narve Gilje Nordås endte på åttendeplass med tiden 3.33,02.





Plass Land Navn Tid SB PB 1 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:30.37 3:26.73 3:26.73 2 KEN CHERUIYOT Timothy 3:30.93 3:28.71 3:28.28 3 USA HOCKER Cole 3:30.94 3:27.65 3:27.65 4 FRA HABZ Azeddine 3:31.97 3:30.80 3:29.26 5 BEL VERMEULEN Jochem 3:32.15 3:31.74 3:31.74 6 USA NUGUSE Yared 3:32.30 3:27.80 3:27.80 7 KEN CHERUIYOT Reynold 3:32.50 3:30.88 3:30.30 8 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:33.02 3:30.46 3:29.47 9 KEN KOMEN Brian 3:33.21 3:28.80 3:28.80 10 AUS HOARE Oliver 3:34.13 3:31.07 3:29.41 11 GBR GILES Elliot 3:34.76 3:31.06 3:30.92 DNF FRA AKBACHE Mounir Hare 3:39.81 DNF KEN KIPRUGUT Boaz Hare 3:37.25 3:35.26



Jakobs løp denne sesongen

Øvelse Tid Dato Sted 1500 Metres 3:30,37 13.sep.24 Diamond League Final,Brussels, Belgium 1500 Metres 3:29.52 05.sep.24 Weltklasse Zürich, Letzigrund, Zürich - Diamond Discipline 3000 Metres 7:17.55 25.aug.24 Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Stadion Śląski, Chorzów - Diamond Discipline 1500 Metres 3:27.83 22.aug.24 Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne - Diamond Discipline 5000 Metres 13:13.66 10.aug.24 The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris 5000 Metres 13:51.59 07.aug.24 The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris 1500 Metres 3:28.24 06.aug.24 The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris 1500 Metres 3:32.38 04.aug.24 The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris 1500 Metres 3:37.04 02.aug.24 The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris 1500 Metres 3:26.73 12.jul.24 Herculis Meeting International d’Athlétisme EBS, Stade Louis II, Monaco - Diamond Discipline 5000 Metres 13:14.36 29.jun.24 Norwegian Championships, Sandnes Stadion, Sandnes 1500 Metres 3:34.03 28.jun.24 Norwegian Championships, Sandnes Stadion, Sandnes 1500 Metres 3:31.95 12.jun.24 European Athletics Championships, Stadio Olimpico, Roma 1500 Metres 3:37.65 10.jun.24 European Athletics Championships, Stadio Olimpico, Roma 5000 Metres 13:20.11 08.jun.24 European Athletics Championships, Stadio Olimpico, Roma 1500 Metres 3:29.74 30 MAY 2024 Oslo Bislett Games, Bislett Stadion, Oslo - Diamond Discipline 1500 Metres 3:31.11 25 MAY 2024 Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR - Split times Mile 3:45.60 25 MAY 2024 Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR - Diamond Discipline



Hva nå? Halvmaraton i København?

Som mange har fått med seg, spekuleres det i om Ingebrigtsen vil delta i sitt første halvmaraton under Copenhagen Haølf denne helgen. Jakob har aldri konkurrert på distanser lenger enn 10 kilometer, men det er forventet at en avgjørelse om hans deltakelse vil komme i løpet av lørdagen.

Ingebrigtsen har hatt en fenomenal sesong med seirer i OL og EM, samt en ny verdensrekord på 3000 meter. Det blir spennende å se hva mer han kan oppnå før sesongen er over.



