Lørdag kveld ble det utdelt heder og priser til de som har gjort gode prestasjoner innen norsk idrett gjennom 2024, på den tradisjonelle Idrettsgallaen, som denne gang gikk i Trondheim.

Jakob Ingebrigtsen vant her Utøvernes pris. Dette er prisen hvor utøverne selv stemmer frem den de mener fortjener heder og ære for sine prestasjoner i fjor. Det er tredje gang at Jakob vinner denne prisen.

I 2024 tok Ingebrigtsen blant annet gull på 5000 meter i OL, EM-gull på både 1500 og 5000 meter, EM-gull i terrengløp og han satte ny verdensrekord på 3000 meter.

Den store vinneren på Idrettsgallaen ble Markus Rooth. Friidrettsutøveren vant «Årets gjennombrudd», «Årets mannlige utøver» og «Årets navn», etter at han i fjor imponerte alle med å ta et OL-gull i tikamp.

Hederspris til arkitektene bak Olympiatoppen

Årets hederspris gikk i år til fire personer: Bjørge Stensbøl, Hans Trygve Kristiansen, Dag Kaas og Johan Kaggestad, de to siste posthumt. Disse ble fremhevet som dem som var med på å bygge opp grunnmuren i det norske toppidrettseventyret. De var alle sentrale da Olympiatoppen ble etablert i 1989, etter at vinter-OL i Calgary i 1988 ble det dårligste for Norge noensinne.

Bjørge Stensbøl og Hans Trygve Kristiansen var til stede og mottok prisen, mens for de avdøde prisvinnerne Dag Kaas og Johan Kaggestad var det deres sønner som stilte opp.