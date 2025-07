Man kan trygt si at Kongsvinger-legen Jarle Marvik liker å operere i motbakker, og selv om broren til «Tåsenplogen», landslagsbryteren Oskar Marvik, tilbringer det meste av sine 20 ukentlige treningstimer på sykkel, stiller han alltid opp i Kongsvingerkarusellen.

Jarle i velkjent driv opp til seier og Strava-KOM i Holtberget tirsdag. (Foto: Mikael Igelström)

Tirsdag gikk det 2 km lange motbakkeløpet med vel 200 høydemeter unna på 9:40 da Kongsvingerkarusellen avsluttet en ujevn vårsesong med en real opptur. Med seier i Holtberget tok han sin tredje seier i årets karusell og var 45 sekunder raskere enn andremann Kristian Øye Aasum da han samtidig tok KOM-en (King of the Mountains) på Strava i den mye brukte bakken opp til masta 400 moh. Ingeborg Rosager var best av kvinnene med 11:29 fulgt av Cathrine Andersen 46 sekunder bak.

Motbakkekongen Jarle Marvik sammen vinner av kvinneklassen i motbakkeløpet til Holtbergmasta, Ingeborg Rosager, tirsdag kveld (Foto: arrangøren)

Stuntet to dager i forveien var av det langt mer imponerende slaget! Everesting, altså forsering av mer enn 8 848 høydemeter sammenhengende, tilsvarende høyden på verdens høyeste fjell, Mount Everest, er et ikke ukjent og hårete mål for sterke bakkeklatrere på sykkel.

Denne søndagen var det en «perfect sunny day for climbing» ifølge 36-åringen fra Oslo som er bosatt på Kongsvinger og kjent som en særdeles flittig deltaker både på sykkel, triatlon og løp. Fra grytidlig søndag morgen gjorde han unna mer enn 50 turer opp den 3 km lange i Esberbakken i retning Odals Verk. Til avisa Glåmdalen fortalte han at det er noe har drømt om å gjøre lenge - selv om han har gjennomført everesting inne på sykkelrulle tidligere.

«A perfect sunny day for climbing» (Foto: privat)

- Det er noe med å gjøre det ute i den virkelige verden. Det er gøy å gi seg selv store utfordringer som gir en mestringsfølelse, begrunner de sykkelglade legen til Glåmdalen.

Etter vel tretten og en halv time og 310 km var 8 935 høydemeter klokket inn og “solobruddet” utført.

- Det var brutalt, varmt, seigt og utrolig tungt, men jeg klarte det, uttalte han etter å ha fullført - ikke helt problemfritt. Noen så nemlig sitt snitt i å stjele bagen med forsyninger slik at gode hjelere måtte trå til…

Maratonløper, triatlet og NM-deltaker i gravel

Kondisjonsfenomenet som har vunnet Kongsvinger Maraton to ganger og ble andremann i fjor, får ikke stilt opp i år.

- Veldig synd at Finnskogen Triatlon kolliderer med Kongsvinger skogsmaraton, og jeg får jo ikke gjort begge deler. Ellers skal jeg sykle Unionsrittet 19. juli der det er NM gravel (grussykling), og så blir det Finnskogen triatlon 2. august.

- Men jeg skal ha litt ferie imellom her også og drar til Tyskland på søndag. Der har jeg en fin løperunde i skogen på over 5 mil som jeg gjerne tar før frokost, avslutter råskinnet av en crosstrener som synes det er veldig kjekt med Kongsvingerkarusellen men skulle bare ønske det var flere som deltok.

To allsidige som alltid deltar i karusellen i Kongsvinger - Jarle Marvik og Cathrine Andersen. (Foto: Mikael Igelström)

Resultater - Kongsvingerkarusellen 6 løp:

Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jarle Marvik Vikings Aktiv M 32-44 0:09:40 2 Kristian Øye Aasum Granli IL Aktiv M 18-31 0:10:25 3 Kristoffer Børrud Granli IL Aktiv M 32-44 0:10:36 4 Henrik Nilsson Matrand Aktiv M 32-44 0:10:57 5 Kristian Lindteigen Tobøl Aktiv M 32-44 0:11:20 6 Hans Kristian Snare Granli IL Aktiv M 32-44 0:11:47 7 Rasmus Rosager Granli IL Aktiv M 45-59 0:12:04 8 Marius Fjell Granli il Aktiv M 32-44 0:12:35 Kvinner: 1 Ingeborg Rosager Granli IL Aktiv K 18-31 0:11:29 2 Cathrine Andersen Odal Skiklubb Aktiv K 32-44 0:12:15 3 Dorthe Lillebekk Magnor UL Aktiv K 18-31 0:12:26 4 Linn Vibekken Kongsvinger Aktiv K 32-44 0:13:16 5 Synne Marie L. Bergkvist Magnor UL Aktiv K 18-31 0:13:19 Barn og Ungdom menn: 1 Konrad Vibekken Ullensaker Kisa Aktiv M 7-12 0:13:09 2 Mathias Fjell Guttaklubbengrei Aktiv M 7-12 0:19:59