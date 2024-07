Olympisk

På den lengste distansen for kvinner var det Signe Konstanse Krogstad-Hansen som klatret helt til topp. Hun sikret seg en andreplass under arrangementet i 2023, og klatret et hakk høyere på pallen i år. Signe sikret seg en fenomenal ledelse allerede etter svømmingen, hvor hun gikk i land 6:33 før andreplasserte Helene Andberg og 7:26 før tredjeplasserte Siv Hilde Houmb. Denne ledelsen skulle vise seg å øke under syklingen til 10:17 og 12:31. Under løpingen krympet forspranget litt til 2. og 3. plassen, men hun sikret seg en overlegen seier med 7:57 i margin til 2. plassen Helene Andberg ved målgang. Caroline Aasen, som forøvrig er kvalifisert og skal delta i VM i Ironman i år, klatret en plass opp på listen og kom inn til en 3. plass, 10:39 bak Signe i mål.

Pallen for kvinner (fra venstre): 2. plass, Helene Andberg – Rustad IL. 1. plass, Signe Konstanse Krogstad-Hansen – Aurskog-Høland Triatlon. 3. plass, Caroline Aasen – Tønsberg Triathlonklubb. (Foto: Matias Mesøy Berg)

Topp 10 kvinner - olympisk:

1 Signe K. Krogstad-Hansen Aurskog-Høland Triatlon K17-19 2:27:35 0:00 2 Helene Andberg Rustad IL K17-19 2:35:32 7:57 3 Caroline Aasen Tønsberg Triathlonklubb K30-39 2:38:14 10:39 4 Anny Aasvang Jevnaker K30-39 2:38:39 11:04 5 Hanne Maren Helgedagsrud Team GT K20-29 2:42:18 14:43 6 Tilde Veie Ntnui Triatlon & Sykkel K20-29 2:42:33 14:58 7 Siv Hilde Houmb Hamar IL - Triathlon K50-59 2:49:35 22:00 8 Kate Layton-Matthews Tromsø K30-39 3:03:39 36:04 9 Hoda Christiansen Asker Triathlon Klubb K40-49 3:08:44 41:09 10 Kari Lise Jørstad Rye Sp.Kl. K60+ 3:20:03 52:28

På herresiden i olympisk, var det fjorårsvinner Jarle Marvik som igjen endte på toppen av pallen. Han kom sammen med tre andre deltagere, Jon Magnus Nyplass, Cato Nygård og Aleksander Laahne, først opp av vannet. Disse fire hadde sikret seg en ca. 40 sekunders ledelse til nestemann. Det ble litt kniving underveis i syklingen, hvor ryttere prøvde å komme fra. Finnskogen Triathlon er et såkalt draft-legal triathlon, som betyr at deltagerne har lov til å ligge på hjul under syklingen (tempoutstyr er ikke tillat). Dette gjør da at de har anledning til å samarbeide om en høy hastighet, eller prøve andre taktikker for å komme fra eller slite ut sine motstandere. Etter syklingen, var Jon 22 sekunder før Jarle ut på løpingen, med Aleksander hakk i hæl. Cato måtte gi slipp på trioen i løpet av syklingen. Jarle klinket til under løpingen, og kom alene inn til mål, med Stefano Zanotto som nærmeste konkurrent, hele 4:24 bak Jarle. Stefano leverte en knallgod løpeetappe og jobbet seg helt opp fra 5. plass under løpingen.

Topp 10 menn - olympisk:

1 Jarle Marvik Vikings M30-39 2:06:12 0:00 2 Stefano Zanotto Nordstrand IF M30-39 2:10:36 4:24 3 Aleksander Laahne Asker Triathlon Klubb M30-39 2:14:03 7:51 4 Erlend Engum Hamar IL - Triathlon M40-49 2:17:30 11:18 5 Cato Nygård Trondheim Triatlonklubb M40-49 2:20:38 14:26 6 Håvard Boldvik Hamar IL - Triathlon M50-59 2:20:44 14:32 7 Jon Magnus Nyplass Triton Lillestrøm sv- og tri. M20-29 2:20:52 14:40 8 Simen Aaslund Oslo M30-39 2:22:42 16:30 9 Torgeir Skårerverket Andersen Ullensaker CK M30-39 2:24:25 18:13 10 Andreas Lindseth-Haugvik Trondheim Triatlonklubb M50-59 2:24:44 18:32

Sprint

Sprintdistansen er halvparten så lang som Olympisk, og intensiteten og tempoet pleier som regel være litt høyere. Etter svømmingen var det Hedda Høyert Ugland som hadde sikret seg et forsprang på 1:35 til Tone Øverli på 2. plass og 2:23 til Frances Burgess på 3. Underveis i syklingen tok Maria Knutsen virkelig tok inn på teten. Etter syklingen hadde hun jobbet seg opp fra en 9. plass, 6:04 bak Hedda, til en 3. plass, kun 2:40 bak! Løpingen viste seg å ikke være noe dårligere for Maria som tok igjen resten av fforsprenget og suste først over mål, hele 1:57 før Kristine Løvenskiold og 5:20 foran Hedda Høyert Ugland.



Pallen (fra venstre): 2. plass, Kristine Løvenskiold – Malling. 1. plass, Maria Knutsen – Hil. 3. plass, Hedda Høyert Ugland – Son Triathlonklubb. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Topp 10 kvinner -sprint:

1 Maria Knutsen Hil 1:20:05 0:00 2 Kristine Løvenskiold Malling 1:22:02 1:57 3 Hedda Høyert Ugland Soon Triathlonklubb 1:25:25 5:20 4 Astrid Arstad Søre ål IL 1:27:37 7:32 5 Tone Øverlie Soon Triathlonklubb 1:28:54 8:49 6 Anita Ottesen Kristoffersen Disenå Idrettslag 1:33:21 13:16 7 Frances Burgess Follo SK 1:37:21 17:16 8 Irene Nygaard Molde 1:38:32 18:27 9 Aina Staveland Johnsen Oslofjord triatlon 1:40:37 20:32 10 Susanne Tåsåsen Brumunddal 1:41:29 21:24

På herresiden var det Espen Herstad som ledet fra start til mål, etterfulgt av Erik Marki Bjorli som holdt 2. plassen helt til mål. 3. plassen gikk til Olai Stensland Lillevold, som sakte men sikkert jobbet seg opp fra en 7. plass etter svømmingen.

Pallen (fra venstre): 1. plass, Espen Herstad – Bærumsvømmerne. 3. plass, Olai Stensland Lillevold – Oppsal Orientering. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Topp 10 menn - sprint:

1 Espen Herstad Bærumsvømmerne 1:01:58 0:00 2 Erik Marki Bjorli Vikersund 1:05:18 3:20 3 Olai Stensland Lillevold Oppsal Orientering 1:12:05 10:07 4 Magnus Husom Hamar IL - Triathlon 1:12:13 10:15 5 Frode Engelund Sportsklubben Ceres 1:14:55 12:57 6 Reidar Skrunes Haugesund Triatlonklubb 1:17:06 15:08 7 Joachim Håven Lunderseter il 1:17:43 15:45 8 Helge Løvenskiold Team Mysil 1:17:53 15:55 9 Anton Forsberg 1:18:43 16:45 10 Erlend Løchen Asker 1:19:01 17:03

Supersprint

Supersprint er igjen halve distansen av Sprint, noe som vil si at intensiteten er maks fra første svømmetak til siste løpesteg, og marginene er enda mindre enn de øvrige distansene. I Supersprint var det Maren Sandqvist Bjorli som dominerte, ikke bare kvinneklassen, men også totalt! Etter svømmingen lå hun 15 sekunder før nestemann, som var Gaute Skyrudsmoen, og hele 1:18 før 2. plassen blant kvinnene, Nanna Jenshaugen. Ledelsen til Maren bare økte underveis, og hun kom i mål 3:23 foran Nanna Jenshaugen og 7:47 foran Solveig Bustgård. I mål var Maren 34 sekunder før beste herre på distansen.

Pallen (fra venstre): 2. plass, Nanna Jenshaugen – Oslo idrettslag. 1. plass, Maren Sandqvist Bjorli – Bærumsvømmerne. 3. plass, Solveig Bustgård – Oslo. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Supersprint - kvinner:

1 Maren Sandqvist Bjorli Bærumsvømmerne 36:18 0:00 2 Nanna Jensehaugen Oslo Idrettslag / OI Triatlon 39:41 3:23 3 Solveig Bustgård Gran Oslo 44:05 7:47 4 Tonje Vassend Oppsal Orientering 45:19 9:01 5 Anne-Thea Woll Grinder 49:40 13:22 6 Camilla Nygaard Kongsvinger 50:21 14:03 7 Tine Wennerberg Follo SK 56:45 20:27 8 Andrea Strøm Sander 59:22 23:04 9 Theresa Westberg Kumar. Lyn Ski 1:22:35 46:17

Gaute Skyrudsmoen lå ikke langt etter Maren fra start, men klarte aldri å tette luken. Han kom dog seirende i mål i herreklassen, 50 sekunder foran Mons Bottel Mølstad og 1:13 foran Håvar Sandqvist Bjorli. Mons lå drøye minuttet bak Håvard ut på syklingen, men tok han igjen og lå kun 4 sekunder bak Håvar ut på løpingen.

Pallen (fra venstre): 2. plass, Mons Bottel Mølstad – Brumunddal Sykkelklubb. 1. plass, Gaute Skyrudsmoen – Hamar IL. 3. plass, Håvar Sandqvist Bjorli – Bærumsvømmerne. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Topp 10 supersprint - menn:

1 Gaute Skyrudsmoen Hamar IL - Triathlon 36:52 0:00 2 Mons Bottel Mølstad Brumunddal Sykleklubb 37:42 0:50 3 Håvar Sandqvist Bjorli Bærumsvømmerne 38:05 1:13 4 Ola Nærum Trondheim Triatlonklubb 39:03 2:11 5 Karl Erik Nærum Trondheim Triatlonklubb 39:25 2:33 6 Halvard Wefling Lillehammer 39:39 2:47 7 Amund Dolva HIL Triatlon og Svømming 41:00 4:08 8 David Gallardo Page Asker Triathlon Klubb 41:26 4:34 9 Tobias Nærum Trondheim Triatlonklubb 42:04 5:12 10 Besnik Lluka Trappefolket 43:02 6:10



Arrangørens oppsummering

Finnskogen Triathlon er sammen med Finnskogkureren (terreng turritt) og Finnskogløpet (terrengløp) ett av tre store arrangementer som Lunderseter IL arrangerer. Finnskogen Triathlon er det som krever desidert mest av oss som arrangør, både med tanke på materiell og antall funksjonærer. Sikkerheten må være på topp, og deltagerne må få best mulig opplevelse både i vannet, på sykkelen og på bena. I tillegg arrangeres Finnskogen Triathlon midt i ferien, noe som gjør det ekstra vanskelig å få tak i nok funksjonærer. Vi merket dette ekstra i årets uygave da vi i utgangspunktet var på bristepunktet.

I siste liten mistet vi flere funksjonærer med nøkkelroller, noe som gjorde at arrangøransvarlig måtte finne nye funksjonærer kvelden før, og selv måtte fungere som tidtager og speaker i tillegg til de løpende oppgavene underveis. Dette skapte diverse utfordringer, men forhåpentligvis ikke noe utøverne merket mye til. Forhåpentligvis var det kun vi som arrangør som kjente det økte presset for å lykkes underveis, og kanskje noen publikummere som ikke fikk optimal dekning av arrangementet over speakerannlegget underveis. Til tross for disse utfordringene, er vi som arrangør svært fornøyde med arrangementet, og håper vi kunne gi både nye og erfarne triathleter en god opplevelse på Finnskogen.

Vi jobber hele tiden med forbedringer av våre arrangemnter, og selv om vi er et knøttlite idrettslag med en håndfull lojale og arbeidsvillige frivillige, prøver vi å forbedre oss med det vi klarer. 2025 blir intet unntak, og den 10. utgaven av Finnskogen Triathlon vil løfte arrangementet opp ett ytterligere hakk.

