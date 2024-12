Jeanette synes det er helt supert at Kondis arranger virtuelle løp i romjula.

– Når man har et løp å delta i, gir det en ekstra piff for å komme seg ut på ellers rolige og late dager, sier hun.

Favorittdistansen

I Kondisløpets Romjulsmaraton kan en være med på 5-kilometer, halvmaraton og maraton. Jeanette skal løpe favorittdistansen 5-kilometer.

– Jeg jobber stadig med å løpe fortere, og da er 5-kilometersløp en god distanse. Det er også mer behagelig, og lettere å stikke ut på, enn lengre distanser, sier hun.

Lokal rundløype

Jeanette kommer til å løpe sammen med venner i en lokal rundløype på én kilometer på Skedsmokorset nord for Oslo.

– Jeg vil også ha med hunden min «Woody» som er en husky og glad i å være med på tur, sier Jeanette som pleier å delta på CaniCross, som er løping med hund, sammen med Woody.

På spørsmålet om hun har kjøpt medalje og T-skjorte, svarer hun:

– Selvfølgelig har jeg kjøpt medalje! Det er like moro enten en er 40 eller 8 år, ler hun.

Virtuelt løp

Kondisløpets Romjulsmaraton er et virtuelt løp som kan løpes hvor som helst, og når det måtte passe i romjula. Du kan velge mellom distansene 5-kilometer, halvmaraton og maraton, løpe alene eller sammen med venner.

Du registrerer selv tida og måler hvor langt du har løpt enten med en sportsklokke eller app. Etter at du har meldt deg på, vil du motta en bekreftelses-e-post med beskrivelse på hvordan du kan melde inn resultatet ditt.

Dette kan du vinne i Kondisløpets Romjulsmaraton

Gavekort: Hoka bidrar med fire gavekort hver på 2500 kroner i premiepotten til Kondisløpets Romjulsmaraton. (Foto: Hoka)

Beste kvinne og mann på maraton eller halvmaraton vil motta et gavekort på HOKA-løpesko på 2500 kroner, mens beste kvinne og mann på 5-kilometer mottar hvert sitt par Mizuno løpesko.

Resten av premiene er uttrekkspremier, som trekkes mellom alle som har registrert et resultat i en deltakelse i Kondisløpets Romjulsmaraton uansett distanse. Premiene som trekkes er: et par Mizuno løpesko, to gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster, og fem Pressio kompresjonstightser fra Smart4u.

I tillegg trekker vi to Craft refleksvester fra Team Kondis sin profilbutikk blant de som melder på med Team Kondis som en del av lagsnavnet. Her trenger du ikke løpe en gang for å være med i trekningen. Det er nok å melde på med Team Kondis i lagsnavnet.

Her kan du lese mer om Kondisløpets Romjulsmaraton og melde på