Denne løypen, som karusellsjef John Humborstad selv satte sammen høsten 2021, da terminlisten hadde bommet på høstferien, og man plutselig satt der med en ledig torsdag, var litt glatt enkelte steder, men ellers i veldig god forfatning. Løperne tok hensyn til forholdene, og vi fikk ikke større skader enn enkelte skrubbsår.

Det varme, sommerlige været som vi lenge har gledet oss over, har gått over til litt kjøligere og mer ustabilt vær, så blå himmel veksler stadig med enkelte regnskyll, og de som var ute på tidlig etter­middag torsdag, fikk også oppleve en skikkelig haglskur, som gjorde bakken kritthvit på et øyeblikk. Men temperaturen var helt perfekt for strabaser i skogsterreng.

Vi kan gjenta hvor løypa går: Den starter som flere av de andre løpene, men tar med seg et godt utvalg av de fineste stiene på veien til Speider­hytta ved Stitjønn, der den vender, runder vannet og følger terrenget mot Slåttebekken. Derfra går turen mot de høyereliggende områdene, inn i Budalen, og vi kommer etter mange krevende stigninger ut på baksiden av Holmen­kollen, vender etter en stund, og tar Sødalsmyrveien via Leirdue­banen tilbake til Øvre Jegersbergvannet og bade­plassen, og til mål gjennom Rønnesheia.

I fjor kunne løpere med Strava melde at den tøffe stigningen fra 3 til 4 km gikk hele 120 meter opp. Litt av en kontrast mot Hamresanden i forrige uke.



Deltakelse

Deltakertallet var arrangøren veldig tilfreds med når vi nå er kommet en uke ut i juni: Før korreksjoner for ute­glemte ble det totalt 904, fordelt med 424 jenter og 480 gutter. I fjor var det cirka 90 flere, men løpet gikk da vesentlig tidligere. 11 nye løpere hentet seg sesong­nummer disse to dagene, og 25 løpere sesongstartet, så nå har hele 2373 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp.



Resultater

Blant de raskeste løperne ble det hard kamp om plasseringene, etter en startpulje på hele 70 stk., som ga oss gode minner om «gamle dager».

Blant jentene ble det en utrolig god bestetid på Anne Haaland Simonsen (33:53), foran Solveig Steinsland (37:28), Elisabeth Ramsdal (37:52), Hilde Furuborg (39:03) og Tove Andersen Frikstad (39:05).

Suveren på guttesiden var også Simen Koland (30:09), foran Trygve Børte Nomeland (31:19), Preben Hafnor (31:29), Truls Klungland (31:30) og Tormod Klungland (32:06).



Sverre Larsen var som vanlig tilstede og knipset bilder og snakket med deltakere.





Simen Koland (35) er trebarnsfar, og han vant den lange løypa. (Foto: Sverre Larsen)



- Det var litt vått underveis, og jeg løp i asfaltsko. Kanskje terrengsko ville vært et bedre valg i dag. Jeg var redd for nedoverbakkene og ville ikke ta noen sjanser, spesielt når jeg kjenner terrenget såpass godt. Løypa var fin og kupert, og mesteparten av løpet gikk i terrenget. Det var en del opp og ned i terrenget. Løypa var tøff, spesielt hvis man ikke trener mye. Ellers foretrekker mange løping på møller og asfalt, sier Koland fornøyd.

- Det gikk greit her i dag, og jeg fikk ei luke fra start. Jeg slapp å gå i kjelleren. Selv om været har vært litt dårlig i det siste, var det viktig å komme først i mål. Vaktene langs løypa var gode, og jeg lurte aldri på hvor jeg skulle løpe. Det var god merking underveis, og de gjør en fantastisk jobb med både å rydde og preparere løyper, fortsetter han.







Audun Kjøstvedt (79) Deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



- Det kommer mange i forskjellige aldre med i karusellen. Men mange jevnaldrende med meg har falt fra. Det er likevel en del ildsjeler og pådrivere her, og det handler om å ha gnisten i øyet, smiler Kjøstvedt fornøyd.

- Det som gjør meg fornøyd med et karuselløp, er at jeg kommer meg greit rundt i løypa uten åndenød. Det er trist at vi ikke lenger har flere fettere og venner å konkurrere mot, slik som vi hadde da vi var yngre, sier han.

- Folk skryter mye av arrangementene. Det er en utrolig positiv og grei gjeng som arrangerer og lager løyper. Løypene er også godt merket, og vi er takknemlige for dette arbeidet. Men vi kan rekruttere flere. Vi kan også være flinke til å gå turer når vi blir eldre. I Kristiansand er det turer for eldre både på søndager og onsdager. Man treffer noen ganger på folk, men det er lettest å møte folk i merkede løyper og lysløypa, sier han og tenker på de tilbudene som finnes for eldre.







Kirsten Salthaug (75) Deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg driver med orienteringsløp, eller o-løp, i aldersbestemte klasser. Løypene er korte og går for det meste i terrenget. Løpene i karusellen samler mange kjente, og det er fint å komme seg litt rundt, sier Salthaug og smiler.

- Jeg liker de fleste områdene i Kristiansand. Terrenget er variert og fint, og løpene foregår nær byen. Man kan sykle til og fra løpene i karusellen fra der man bor.

- Det er inspirerende med den gjengen som arrangerer løpene. De er blide, og de vekker oppmerksomhet og interesse. Jeg har vært med i Terrengkarusellen i over 40 år. Mange kjenner de som arrangerer, som John Magnus og Tulla. Vi er heldige som har et lavterskeltilbud der alle, uansett form og forutsetninger, kan delta. Man kommer seg ut og kan bevege seg. Arrangementene er basert på frivillighet. Jeg har ingen problemer med dørstokkmila, og jeg setter pris på å være ute sammen med andre. Deltakelsen i karusellen lar meg prioritere helsa, sier hun mens hun smiler bredt og ser fornøyd ut.





Arne Moen (72) Arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi håper at mange deltakere kommer hit i dag. Været har vært litt blaut i det siste, men det er lysglimt nå, og det er ei fin løype som vi har i dag. Det er viktig med godt humør og samhold her, sier Moen engasjert.

- Det vi ønsker med løpet er at folk skal være fornøyde. Denne løypa er en av de fineste løypene gjennom hele året. Den er hard, og det har vært ustabilt vær i det siste, og det er litt sleipt. fortsetter Moen.

- Folk synes at Jegersberg er et helt fantastisk turområde. Mange trener og konkurrerer her. Og arrangøren håper at flest mulig ser gevinstene og gledene ved å delta her i dag, avslutter han.



