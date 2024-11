Arrangørene i Ullensaker/Kisa IL kan ta imot 2900 løpere, 400 på maraton, 1500 på halvmaraton og 1000 på 10 km. I skrivende stund (tirsdag kveld) er det 75 plasser igjen på maraton, 313 på halvmaraton og 319 på 10 km.

Løypene på Jessheim er flate, og et kobbel av fartsholdere står klare for å pace løperne inn under drømmgrensen uansett om man bruker 4 eller 7 min pr. km.

Drikkestasjonene på hovedrunden på 10 km som løpes en, to, eller fire ganger med noen tillegg på halvmaraton og maraton. (Arrangørbilde)

Nytt av året er at halvmaraton starter bare fem minutter etter maraton, henholdsvis kl 10:05 og 10.00, men på forskjellige steder. Det innebærer at maraton- og halvmaratonløperne vil være ute i løypa samtidig og vil møtes etter at maratonløperne har gjort unna sin ekstrasløyfe. 10 km starter kl 12.30 etter at de fleste er i mål på halvmaraton.

Fjorårets Vintermaraton gikk under vinterlige fohold med hvite omgivelser men bare veier. Søndagens forhold lover langt bedre med oppholdsvær, 2-4 varmergrader og flau vind på løpsdagen.

Regjerende mestere på Jessheim er Kristian Ulriksen og Trude Helen Thomassen som vant maraton på henholdsvis 2:31:29 og 3:03:19. Halvmaratonvinnere ble Johannes Teiglang og Silje Eklund på 1:09:48 og 1:20:39, mens det var Ola Matre (32:57) og Marianne Harnes (36:25) som var de raskeste på 10 km.

Johannes Teigland vant halvmaraton i fjor foran Knut Olav Øygard og Asbjørn Slagtern Fjellvåg. (Foto: Marianne Røhme)

