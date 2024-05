Onsdag 16. mai ble årets andre løp i Norgestesten arrangert i den 3146 meter lange rundløypa på Jessheim. Det var som vanlig tre distanser å velge mellom, og vel halvparten av de 171 deltakerne stilte på 10 km, mens 55 valgte 5 km og 18 testet halvmaratonformen.

10 km

Kvinnenes 10 km bød på en tett oppgjør mellom Tyrvings Astrid Brathaug Sørset og Vidars Julie Benedicte Aspesletten der Astrid vant hårfint på 36:12. Johanna Røst Hagen fra Haga IF og Maren Thomasgaard på de neste plassene kjempet seg inn under 40 minutter.

Synkronløping av Julie og Astrid. (Foto: Norgestesten)

10 beste kvinner:

1 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL W23-34 00:36:12 00:36:11 2 Julie Benedicte Aspesletten SK Vidar W35-39 00:36:13 00:36:11 3 Johanna Røst Hagen Haga if W35-39 00:39:43 00:39:39 4 Maren Thomasgaard SK Vidar W35-39 00:39:51 00:39:47 5 Manda Thuv Nesodden IF /HSG W18-19 00:40:34 00:40:32 6 Karianne Olsen Leren W35-39 00:41:53 00:41:46 7 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb W35-39 00:41:54 00:41:49 8 Heidi Syversen FIK Orion W23-34 00:43:00 00:42:55 9 Julie Skogli SK Vidar W23-34 00:44:14 00:44:03 10 Andrine Charlotte Ordemann Olsen Alta IF W23-34 00:44:10 00:44:08

På herrenes 10 km løp 29 av 69 i feltet under 40 minutter der Espen Uldal fra Birkenes IL var best med 35:16 og 16 sekunder foran Hans Henrik Holmerud. Herman Kornerud Christensen knep 3. plassen foran Jørgen Sønstevold drøye halvminuttet bak vinneren.

Espen Uldal som var best på mila. (Foto: Norgestesten)

10 beste menn:

1 Espen Uldal Birkenes IL M23-34 00:35:06 00:35:06 2 Hans Henrik Holmerud RPRB M35-39 00:35:20 00:35:20 3 Herman Kornerud Christensen M23-34 00:35:39 00:35:39 4 Jørgen Sønstevold Union Carl Berner M23-34 00:35:41 00:35:41 5 Steffen Nystrøm Vadsø turnforening M40-44 00:35:58 00:35:58 6 Bendik Kettle löplabbet M20-22 00:36:22 00:36:22 7 Bastian Bie Barken IF M35-39 00:37:20 00:37:20 8 Simen Kongshaug Multiconsult BIL M35-39 00:37:24 00:37:21 9 Vegard Tørstad Barken IF M23-34 00:37:38 00:37:38 10 Fredrik Rieber-Mohn M50-54 00:37:59 00:37:56

Halvmaraton

Lisa Tenold fra Nordre Eidsvoll IL var med 1:34:00 i en klasse for seg blant de sju kvinnene som løp nesten sju runder på Jessheim med 1:34:00, mens det var to mann som løp under 1:20 på herresiden. Kristoffer Slettholm vant på 1:18:32 foran Torbjørn Grønningen som klokket inn på 1:19:44.

Tre beste kvinner:

1 Lisa Tenold Nordre Eidsvoll IL W23-34 01:34:00 01:33:50 2 Egle Zupkiene W40-44 01:48:13 01:47:57 3 Linda Therese Johannessen W35-39 01:53:31 01:53:16

Halvmaraton-vinner Kristoffer Slettholm. (Foto: Norgestesten)

Tre beste menn:

1 Kristoffer Slettholm M35-39 01:18:32 01:18:32 2 Torbjørn Grønningen Romerike Ultraløperklubb M35-39 01:19:44 01:19:43 3 Lasse Andreas Hanssen M23-34 01:24:15 01:24:11

5 km

Ine Skjellum (209) som her har følge av Victoria Nitteberg (174) og Åsne Skram Tromberg (164) vant til slutt med 18:14 med klubbvenninna Emilie Mo 26 sekunder bak i mål. (Foto: Norgestesten)

10 beste kvinner

1 Ine Skjellum SK Vidar W23-34 00:18:16 00:18:14 2 Emilie Mo Sk Vidar W23-34 00:18:41 00:18:40 3 Marie Gjeruldsen W23-34 00:18:43 00:18:40 4 Åsne Skram Trømborg SK Vidar W23-34 00:18:44 00:18:42 5 Victoria Nitteberg Nesodden IF W20-22 00:19:25 00:19:23 6 Andrea Furuseth W23-34 00:19:33 00:19:32 7 Kaja Thuv Nesodden IF W16-17 00:20:13 00:20:11 8 Maria Schei Alsgaard Åsen IL W16-17 00:21:39 00:21:37 9 Jane Kathrin Johansen Haga IF W50-54 00:22:11 00:22:03 10 Linnea Magnolia Reiersen Lambertseter IF W12-13 00:22:13 00:22:11

Kjetil Sunde i ensom majestet på 5 km.

10 beste menn:

1 Kjetil Sunde M35-39 00:16:41 00:16:41 2 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng M35-39 00:17:14 00:17:14 3 Vegard Olsson Tøyen Offroad & Bordtenniskl. M35-39 00:17:21 00:17:21 4 Leif Ole Håvardsrud Geilo IL M35-39 00:17:43 00:17:43 5 Anders Bryhni Asker SK TLG M45-49 00:17:54 00:17:54 6 Adrian Sevaldstad BUL M18-19 00:18:08 00:18:08 7 Oliver Dahl Olsen Ullensaker Ski M16-17 00:18:12 00:18:12 8 Eirik Søreng M40-44 00:18:57 00:18:52 9 Oliver Kårstad Nes Ski M12-13 00:18:58 00:18:58 10 Andreas Simonsen Fredensborg Fritid M35-39 00:19:16 00:19:15

