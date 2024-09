Under U-18 EM-finalen på 3000 meter ble Venus nummer seks. Mens Tuva Alme, som var regnet som en av medaljekandidatene, gikk på en smell og ble bare nummer 14. På UM byttet de norske jentene plasseringer på sin favorittdistanse.

Begge holder U-18 alder også neste sesong.

– EM var årets store nedtur for meg. Det fungerte overhodet ikke i Slovakia, beklager Sandnes-jenta.

Hun tok tak halvveis i finalen på Bislett. Venus lå i rygg, men Tuva avgjorde i spurten.

– Dette var ingen lett seier, men jeg følte meg rimelig trygg på sisterunden, oppsummerer Tuva.

Hun vant sin unge alder til tross 3000 både på nordisk og junior NM.

– Det veiet opp for fadesen på EM. Noen tvil om at jeg gikk for gull her i dag var det ikke, sier Tuva som er kjent for sin giftige spurt.

Venus hang med nesten til siste slutt.

– Jeg fryktet Tuva sin avslutteregenskaper før mesterskapet. Det var det som avgjorde her i dag, sier Venus som lå i rygg på vinneren i løpets siste halvdel.

– Venus ga meg kamp nesten til siste meter. At tiden ble som den ble skyldes den rolige starten. Mot slutten kjørte vi bra på, sier Tuva som innrømmer at hun prøvde å riste Venus av seg.

– Det gikk ikke, men det gikk bra likevel, avslutter Sandnes-jenta.

Resultater 3000 meter J16 i UM:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 585 Tuva Alme Sandnes IL 9,28,10 9,28,10 9,45,38 2 749 Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL 9,29,33 9,29,33 9,45,96 3 113 Amanda Rørvik Førde IL 10,31,04 10,31,04 10,08,38 New PB 4 108 Adina Rydland Fitjar IL 10,19,75 10,19,75 10,09,29 New PB 5 104 Nellie Cecilia Taule FIL AKS-77 11,18,18 11,18,18 10,49,47 New PB 6 208 Frøy Bøe Løkke If Eiker Kvikk 10,56,80 771 Victoria Osen Varegg Fleridrett 11,49,13 11,49,13 DNF



Tuva Alme vinner 3000 meter foran Venus Abraham Teffera. (Foto: Torbjørn Fjellheim)