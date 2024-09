Denne gangen var underlaget på stiene ganske sleipt og glatt flere steder i løypa. Det gjorde imidlertid ikke noe for den gode stemningen blant deltakerne. Alle 33 som startet kom seg til mål selv om enkelte fikk noen ufrivillige ekstra km pga. feilløping. Det er ikke like lett å følge med på merkingen hele veien i en så krevende løype. Litt bak i feltet var det likevel flere nykommere som sto i det og avsluttet med stil.

33 løpere la av gårde i den krevende Arribatec-mila denne tirsdagskvelden. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

I kvinneklassen var Anne Storslett minuttet foran Ingrid Robøle som tok en sterk 2. plass med Drammen halvmaraton fra søndag i beina. Linnea Lagmandsveen debuterte ved å legge på to ekstra kilometer etter å ha mistet en sving - men ikke motet. Anne Grethe Pettersen løp for første gang lenger enn 6 km og gjennomførte hele runden godt under 1,5 time som var målet.

Den tiligere stavhopperen Anne Storslett var best av kvinnene i opp-og-ned-løypa. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

Ingrid Robøle løp langt og flatt i Drammen på søndag - og bratt og fort i Furuberget på tirsdag. Her sammen med Are Jansrud. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

Linnea Lagmandsveen fikk flere kilometer ekstra “på kjøpet” i sin debut i Hamarkarusellen. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

Anne Grethe Pettersen satte ny distansepers i Arribatec-mila. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

På herresiden var Jo Reistad nesten overraskende overlegen. Han kom i mål med omlag to minutterss margin til en trio som kjempet om pallplassene. Der hadde Erik Persheim den beste avslutningen på de siste 500 meterne på asfalten foran Einar Stødle og Ove Haugereid som ledet an i trioen ut av skogen.

Einar Stødle var også den heldige vinneren av uttrekkspremien blant alle som fullførte, et Sport 1 gavekortet på 2000 kr. Alle deltakere ble belønnet for strevet med saft, kake, frukt og en refleks som kommer godt med i tida vi nå går inn i.

Einar Stødle var dagens heldigste som vinner av gavekortet på løpesko. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

Arrangørstaben i Arribatec med tommelen opp som vertskap for årets løp i Hamarkarusellen. (Foto: Karoline Borgen/Innlandet Bedriftsidrettskrets)

M enn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jo Reistad Furnes M50-59 0:38:00 2 Erik Persheim Hamar M30-39 0:39:59 3 Einar Stødle Hamar M30-39 0:40:00 4 Ove Haugereid Furnes M40-49 0:40:08 5 Rune Thomassen Hamar Skiklubb M50-59 0:41:13 6 Bjørn Grøholt Hamar M20-29 0:41:18 7 Erlend Laukvik SI Aktiv M30-39 0:42:40 8 Inge Virum Brumunddal M40-49 0:43:06 9 Svein E Bratberg Brumunddal M40-49 0:45:25 10 Kai Morten Martinsen Moelv M50-59 0:45:31 11 Kristoffer Nyberg Åslia M20-29 0:45:39 12 Vetle Ottesen Furnes M20-29 0:46:09 13 Kristian Frøysaa Hamar M30-39 0:46:28 14 Tore Vegard Sørum Eidsiva M50-59 0:48:47 15 Yann Søvik Hamar M20-29 0:50:03 16 Arild Dahl Team Fønix M40-49 0:50:25 17 Reidar Seim Hamar Skiklubb M50-59 0:50:27 18 Øystein Ugelstad Brumunddal M40-49 0:51:47 19 Pål Einar Dietrichs Hamar M60-69 0:52:00 20 Jens Nordland Hamar M40-49 0:53:12 21 Geir Myhr Øien Kartverket M40-49 0:54:27 22 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 0:55:53 23 Are Jansrud Sparebank 1 Østlandet BIL M50-59 0:56:06 24 Rune Lysbakken Storhamar IL M60-69 0:58:30 25 Ole Anders Lagmandsveen Brumunddal M40-49 0:58:31 Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anne Storslett Moelven IL K30-39 0:52:18 2 Ingrid Robøle Hamar Skiklubb/Hamarløperne K50-59 0:53:13 3 Hege Ødegaard Nortura K40-49 0:56:15 4 Bente Storvik Mjøsski K50-59 0:56:15 5 Yvonne Delclaux Brumunddal K40-49 1:02:07 6 Åse Kongsvold Hamar Akikkubb K60-69 1:12:49 7 Linnea Nadine Lagmandsveen Brumunddal K16-19 1:23:03 8 Anne Grethe Pettersen Løten K20-29 1:28:56

Resultater klassevis på EQ-Timing

Mer info:

Bedriftsidrettens nettsider

Hamarkarusellen sin Facebookside

Samleside for Hamarkarusellen