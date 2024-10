Stor løpsfest og rekorddeltagelse

Årets Ivar Formoes Minneløp på 17 km fikk hele 411 løpere løpere i mål, og stemningen var på topp i start-og målområdet ved Sognsvann. Arrangøren kunne melde om rekorddeltagelse, stor glede og mestring blant både små og store. I tillegg til imponerende prestasjoner i løypa, var det vafler og god stemning som hører til en slik festdag.

- Stor løpsfest, rekorddeltagelse og en utrolig god stemning alle steder, skrev arrangøren på sin nettside.





Barneløpet starter, og noen ivrige har allerede snublet. (Foto: Arrangøren)

Joar Thele tok kontroll tidlig og vant for tredje gang

Joar Thele, som løper for Team Northug, tok ledelsen etter tre kilometer.

- Det var deilig å slå tilbake etter at jeg måtte bryte løpet i fjor, sa vinneren til Avisen Agder etter at seieren var et faktum. Med tiden 1.03.30 vant han løpet 2.49 foran Didrik Smith fra Fossum IF. På tredjeplass kom Espen Hegstad Krüger fra Ey BIL. Han løp på 1.07.29.



De tre beste i herreklassen: Fra venstre, Espen Hegstad Krüger, Joar Thele og Didrik Smith. (Foto: Arrangøren)



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Joar Andreas Thele Lyn Ski M20-34 1:03:30 2 Didrik SMITH Fossum IF/Frogner Runners M35-39 1:06:19 3 Espen Hegstad Krüger EY BIL M20-34 1:07:29



Løypa gikk over Vettakollen, Frønsvollen, Skjennungstua og Ullevålseter, og videre mot Lyn-hytta og Lille Åklungen. Med gjørmete stier og glatte steiner ble løpet ekstra krevende i år.

- Når en tar i betraktning forholdene ble tiden bra, og jeg leverte mitt beste løp i Ivar Formoes Minneløp, sa Thele.



Thele var godt fornøyd med sin tredje seier i løpet. (Foto: Arrangøren)

Liv Richter Melby på topp i kvinneklassen

På kvinnenes 17 kilometer var det Liv Richter Melby fra Salomon Norge og Romerike Ultraløperklubb som tok den gjeveste plasseringen. Hun løp på 1.20.25, og det ble dermed jevnt i kampen om førsteplassen. Melina Meyer Magulas fra Lyn ski var bare 23 sekunder bak, og fikk sluttid 1.20.48. På tredjeplass kom Johann Wessel fra Volda. Hun løp på 1.20.52, så det var tett på pallen.

De tre beste, fra venstre: Melina Meyer Magulas, Liv Richter Melby og Johanne Wessel. (Foto: Arrangøren)



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Liv Richter Melby Romerike Ultraløperklubb K35-39 1:20:25 2 Melina Meyer Magulas Lyn Ski K35-39 1:20:47 3 Johanne Wessel Volda K20-34 1:20:52

Nora Sørebø og Loan Gavel vant 10 kilometer

På 10 kilometeren i kvinneklassen var det de unge og lovende sin store dag. Det var generelt mange unge deltakere på distansen, men for jentene sin del så var det altså tre jenter i 13-14-årsklassen som bekledde pallen. Raskest av dem var Nora Sørebø fra Koll IL. Hun løp på 46.30. Det var 27 sekunder raskere enn Ingrid Wadahl Sweetman fra arrangørklubben Lyn Ski. Hun løp på 46.57. På tredjeplass kom Celine Marie Bjelland, også hun fra Lyn. Hennes sluttid ble 48.43

De unge var best i kvinneklassen. Fra venstre: Ingrid Wadahl Sweetman, Nora Sørebø og Celine Marie Bjelland. (Foto: Arrangøren)



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Nora Sørebø Koll, IL / Koll K13-14 0:46:29 2 Ingrid Wadahl Sweetman Lyn Ski K13-14 0:46:56 3 Celine Marie Bjelland Lyn K13-14 0:48:42



I herreklassen ble det seier til Loan Gavel, som løp på 40.42. Oliver Alexander Wadahl Sweetman ble nummer to med 42.04. Han ble klassevinner i klasse 15-17 år. Åsmund Heir ble nummer tre med 42.14. Begge de to sistnevnte representerer Lyn Ski.

Herrenes beste på 10 kilometer. Fra venstre: Oliver Alexander Wadahl Sweetman, Loan Gavel og Åsmund Heir. (Foto: Arrangøren)



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Loan Gavel Oslo M20-34 0:40:42 2 Oliver Alexander Wadahl Sweetman Lyn Ski M15-17 0:42:03 3 Åsmund Heir Lyn Ski M20-34 0:42:14



Deltakertall i Ivar Formos Minneløp

Distanser menn kvinner sum 17 km 284 127 411 10 km 85 77 162 3 km 31 23 54 Sum 400 227 627 Barneløp - påmeldte 141



