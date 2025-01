Klare til jaktstart søndag. (Foto: Stein Arne Negård)

Kartbytte og mål på Sjusjøen langrennsarena. (Foto: Stein Arne Negård)

Full pott for Baklid

- En perfekt start på verdenscupen, sa Jørgen Baklid etter å ha gått først i mål på søndagens jaktstart under verdenscupen i skiorientering på Sjusjøen.

Dermed ble det tre seie av tre mulige under konkurransene på Sjusjøen for Baklid etter tett kamp med Jonatan Ståhl som gikk samtidig ut i sporet med Baklid da de delte seieren på fredagens sprint. Ståhl var imidlertid imidlertid uheldig og knekte den ene skien i skutersporene mot slutten slik at Baklid kunne ta det med sju sekunder foran Ståhl i mål.

Vegard Gulbrandsen og Styrk Hundseid Kamsvåg gikk inn til henholdsvis 4.- og 5. plass. Gulbrandsen kunne dermed reise fra Sjusjøen med 4., 6. og 4. plass i bagasjen etter de tre konkurransene. For Hundseid Kamsvåg ble der bestenotering i verdenscupen etter søndagens 5. plass. Henrik Fredriksen Aas (7), Teodor Mo Hjelseth (9) og Eskil Frøisland (10) gikk seg også inn blant de 10 beste og kompletterte den gode norske laginnsatsen.

Jørgen Baklid inn til kartbytte. (Foto: Stein Arne Negård)

Jonatan Stahl med knekt ski etter målgnag. (Foto: Stein Arne Negård)

De seks beste herrene etter søndagens jaktstart. (Foto: Stein Arne Negård)

10 beste menn - 11 030 m - 68 startende Plass Navn Nasjon Tid Diff Km-tid 1 Jorgen Baklid Norway 47:02 4:15 2 Jonatan Stahl Sweden 47:09 +0:07 4:16 3 Niklas Ekstrom Finland 47:36 +0:34 4:18 4 Vegard Gulbrandsen Norway 49:10 +2:08 4:27 5 Styrk Kamsvaag Norway 49:37 +2:35 4:29 6 Eevert Toivonen Finland 49:43 +2:41 4:30 7 Henrik Fredriksen Aas Norway 50:42 +3:40 4:35 8 Aapo Viippola Finland 50:49 +3:47 4:36 9 Teodor Mo Hjelseth Norway 51:04 +4:02 4:37 10 Eskil Froisland Norway 51:12 +4:10 4:38 Øvrige norske: 16 Bjornar Kvale Norway 53:02 +6:00 4:48 21 Eirik Frost Norway 53:42 +6:40 4:52 22 Aslak Heimdal Norway 53:47 +6:45 4:52 24 Lars Lien Norway 54:10 +7:08 4:54 27 Ole Gunnar Kleppa Madslien Norway 55:48 +8:46 5:03 33 Andreas Myrvold Skovlyst Norway 56:28 +9:26 5:07 42 Axel Aalde Norway 59:00 +11:58 5:20 53 Simen Sommerstad Roste Norway 1:03:51 +16:49 5:47 55 Even Lien Norway 1:04:29 +17:27 5:50 Anton Sjokvist Norway DSQ Martin Christoffer Borg Norway DSQ

Styrket selvtilliten med to seire

I likhet med herrevinneren var Anna Ulvensøen kjempefornøyd etter at seieren på mellomdistansen lørdag ble fulgt opp med ny seier søndag etter å ha gått ut fra start på 8. plass etter en mindre vellykket sprint på fredag.

- To seire på tre konkurranser her på Sjusjøen er veldig bra, spesielt i og med at jeg var usikker på formen ved inngangen til helgen, oppsummerte dobeltvinneren som fikk kontakt med de to i teten på langstrekket mot slutten og vant fire sekunder foran estiske Daisy Kudre Schnyder med svenske Magdalena Olsson på 3. plass 17 sekunder bak. Ingeborg Roll Mosland og Idunn Strand ble henholdsvis nummer 10 og nummer 11.

Neste runde i verdenscupen i skiorientering går i Tyskland i slutten av januar. Kilde: Norsk Orientering

Daisy Kudre Schnyder ledet på kartbytte. (Foto: Stein Arne Negård)

De tre beste (fra venstre): Magdalena Olsson, Daisy Kudre Schnyder og Anna Ulvensøen. (Foto: Stein Arne Negård)

10 beste kvinner - 9 480 m - 51 startende: Plass Navn Nasjon Tid Diff Km-tid 1 Anna Ulvensoen Norway 50:13 5:17 2 Daisy Kudre Schnyder Estonia 50:17 +0:04 5:18 3 Magdalena Olsson Sweden 50:30 +0:17 5:19 4 Amanda Yli Futka Finland 51:18 +1:05 5:24 5 Alina Niggli Switzerland 51:35 +1:22 5:26 6 Maria Hoskari Finland 51:44 +1:31 5:27 7 Frida Sandberg Sweden 51:45 +1:32 5:27 8 Heta Virtanen Finland 53:02 +2:49 5:35 9 Ella Turesson Sweden 53:54 +3:41 5:41 10 Ingeborg Roll Mosland Norway 54:06 +3:53 5:42 Øvrige norske: 11 Idunn Strand Norway 55:01 +4:48 5:48 17 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Norway 56:03 +5:50 5:54 19 Evine Westli Andersen Norway 57:23 +7:10 6:03 21 Synne Strand Norway 57:39 +7:26 6:04 22 Ane Sofie Krogh Norway 57:47 +7:34 6:05 37 Frida Haugskott Norway 1:07:14 +17:01 7:05 41 Emilie Westli Andersen Norway 1:11:18 +21:05 7:31 44 Ane Malene Kolstad Norway 1:17:55 +27:42 8:13 46 Ida Oeverli Stoeen Norway 1:20:25 +30:12 8:28 47 Ellen Margrete Stubban Hygen Norway 1:21:20 +31:07 8:34 Marie Kravdal Norway DNF

175 løpere stilte til start søndag ettermiddag på publikumsløp og norgescup i juniorklassene D/H 17-20. Helene Scheele og Frode Wallberg var som på lørdag best i D17-20 og H17-20.

