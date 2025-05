Strandtorgetløpet er det 3. løpet i Sørdalskarusellen og arrangeres an Litrim for 20. gang, Løypa er 6,9 km lang og går først en runde i Strandparken ved elvebredden av Gudbrandsdalslågen, deretter sørover forbi den gamle Skibladnerbrygga over Vignesbrua, deretter en rundtur på Vingnes før det igjen løpes over Vingesbrua og til mål i Strandparken.

CC Strandtorget var løpets sponsor.

Hovemoenløpet er det neste løpet i Sørdalskarusellen, der fellesstarten går onsdag 21. mai kl. 1900, og virtuell løping søndag 18. nai til tirsdag 20. mai,

Resultatene fra fellesstarten

Resultatene fra virtuell løping

Spurtoppgjør også blant jentene. Marte Kjøren (26) fra LIF ble vinner med tiden 25:44,3 vel ett sekund foran Ragnhild Haukåen (772) fra Sør-Vekkom Lauparlag.

På grusstier i Strandparken. Løperne har tatt en liten runde nordover i Strandparken opp mot Plantasjen og er på veg sørover mot Vingnesbrua. Tetgruppen ledes av Eirik Nergaard (694) fra Lillehammer, Christian Hannestad fra Norconsult (729), Johannes Havn LIF (790) og Martin Løwstrøm Nyenget (834).

Spurtduell også om tredje og fjerdeplassen, der Leif Christian Tallaksen (39) fra LIF slo Christian Hannestad (429) fra Norconsult med nesten 3 sekunder i mål.

Så glad er Torger Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag da han ser målet foran seg. Torger fikk 7. beste løpstid og ble nr. to i klasse 20 – 29 år, 16 sekunder bak skiløperen Thomas Linnebo Mollestad.

Langs elvebredden. Det er mange flotte grusstier i Strandparken ved elvebredden der Gudbrandsdalslågen renner ut i Mjøsa. Her har løperne mål i sikte og de siste kreftene skal tas ut. Foran fra venstre Sandor Angi (863) fra Ottestad, Kari Lier (75) fra Ring IL og Gunnar Melbø (802) fra Lillehammer Skiklub.

Vinneren. Marte Kjøren som representerer Lillehammer IF deltar i de fleste løpene i Sørdalskarusellen, og hun finnes alltid høyt opp på resultatlistene. Og denne gangen ble det seier.

Glade trimere i alle aldre og med ulikt treningsgrunnlag. Fra venstre Solveig Hjelleset Melbø (803), Marit Melbø (808), Hanne Monica Storhagen (96) og Petter Marum (94).

Lang, lang rekke med løpere over Vingnesbrua, og etter en rundtur på Vingnes ble det samme turen tilbake til Strandparken – en strekning på 6,9 km.

De yngste deltakere i alderen 8 – 11 år hadde en kortere løype. Ikke noe å si på innsatsen til disse to umge jentene mot mål, søstrene Astrid (902) og Mathilde Hovdhaugen Gasmann (901).