(Alle foto: Stein Arne Negård)

En del av arrangørstaben i Elverum OK.

Løpet gikk på et nytt kart, Lillemoen fra 2005 og nyrevidert 2024. Målestokken var 1:7500 og 1: 10 000. Terrenget var til dels lettløpt og småkupert med litt terrengvariasjoner. Enkelte områder var veldig detaljrike med mye stein hvor ikke alle steiner var tegnet inn pga. lesbarheten på kartet. Det var krevende o-tekniske løyper som løypeleggerne Sander Tonjer Fingarsen og Harald Østbye hadde lagt i det vekslende terrenget øst for Heradsbygda. Mange fikk en del bom på enkelte poster, så det var fine og krevende mellomdistanseløyper.

Arnt Oluf Eide klar til start i Haradsbygda.



Det var KM for følgende klasser: D/H 13-14, 15-16, 17-20, 21, 40, 50, 60, 70, og 80. I D/H 21 vant Sofie Johansson, Vang OL og Jon-Anders Bordal, Ringsaker OK. Best i H21 på Mjølnerløpet var Sondre Sande Gullord, Bækkelagets SK foran Ole Gunnar Kleppa Madslien, NTNUI med KM-vinneren Jon-Anders Bordal på tredjeplass. Sofie Johansson, Vang OL var best også i D21 i Mjølnerløpet foran Evine Westli Andersen, Løten OL og Birgit Dorthea Kleppa Madslien, NTNUI.

Jon-Anders Bordal mot mål og kretsmesterskap i H21.



Det ble delt ut KM-medaljer for Innlandet O-krets etter følgende regler:

- I klasser til og med H/D 21: Gull, sølv og bronse

- I klasser fra og med H/D 40: Gull



Det var kjølig vær og utrykt for regn. Heldigvis hadde Elverum OK leid idrettshallen på skolen hvor det var mulighet til å oppholde seg innendørs og ta en varm dusj etter løpet. Her var det også kiosk med enkel servering av kaker, vafler, brus, kaffe etc.

Alle resultater

Evine Westli Andersen ble nummer 2 i D21.

Vinner av H80, Jon Tyldum, målstemler.

Sliten (anonymisert) Ringsaker løper….

Inger E. Vamnes vant D80.

Da Aksel Tonjer Fingarsen (til venstre) bommet på hjemmebane vant Odin Øysteinson Østby H15-16.

Jon-Anders Bordal (til venstre) og Kenneth Bilstad diskuterer kart og løype etter målgang.

Vinner av H60 Bjørn Solbergseter målstempler.

Det er mange detaljer å diskutere etter et o-løp.